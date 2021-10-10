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Политика

Встреча Путин-Пашинян готовится в Москве 12 октября – Песков

(архивная фотография)

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве готовится на 12 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да. Такая встреча готовится», - информагентству подтвердил Песков.

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