Встреча Путин-Пашинян готовится в Москве 12 октября – Песков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Такая встреча готовится», - информагентству подтвердил Песков.
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве готовится на 12 октября.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Такая встреча готовится», - информагентству подтвердил Песков.
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