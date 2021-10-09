На Ерасхском участке границы с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В сообщении отмечается, что жизнь военнослужащего находится вне опасности.

Также армянская сторона сегодня сообщила о том, что в Мартакерте (Нагорный Карабах) местный армянский житель был убит азербайджанским снайпером.

Отметим, что Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обоих инцидентах, заявив, что она не соответствует действительности.