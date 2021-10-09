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На Ерасхском участке границы с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий

Военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Армении Мисак Хачатрян сегодня около 12:50 был ранен выстрелом с азербайджанской стороны на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы (Араратская область).

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В сообщении отмечается, что жизнь военнослужащего находится вне опасности.

Также армянская сторона сегодня сообщила о том, что в Мартакерте (Нагорный Карабах) местный армянский житель был убит азербайджанским снайпером.

Отметим, что Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обоих инцидентах, заявив, что она не соответствует действительности.

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