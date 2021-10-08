Вопрос территориальной целостности Армении и Азербайджана снова в ООН

«Трехсторонние документы, подписанные лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, создают уникальную возможность для установления длительного мира и безопасности на Южном Кавказе на основе фундаментальных норм и принципов международного права», - согласно ТАСС, сказал высокопоставленный азербайджанский дипломат.

Вадим Гусман отметил, что приоритетом Баку является восстановление «освобожденных территорий» и транспортных и коммуникационных связей для безопасного возвращения вынужденных переселенцев.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что готов урегулировать отношения с Арменией на основе уважения территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ. Мы ожидаем такого же ответа от Армении», - сказал первый секретарь азербайджанского представительства при ООН.

В то же время заместитель постоянного представителя Армении при ООН Давид Князян в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан нарушает территориальную целостность Армении.

«Начавшееся с мая 2021 года вооруженное посягательство на территориальную целостность Армении в направлении Сюника и Гегаркуника, которое сопровождается неразумными территориальными требованиями высшего руководства Азербайджана, может усилить напряженность и дестабилизировать ситуацию в регионе, серьезно угрожая региональному и международному миру и безопасности», - сказал армянский дипломат.

Вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном после войны стоит на повестке дня соседних стран. За этим процессом внимательно следит также Турция, желая играть в нем активную роль.

Чавушоглу: Баку и Ереван может достичь сотрудничества только посредством инновационной и инициативной дипломатии

Выступая сегодня во Львовском университете, министр иностранных дел Турции Мювлют Чавушоглу заявил, что между Арменией и Азербайджаном может быть достигнуто сотрудничество только посредством инновационной и инициативной дипломатии.

Он отметил, что Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) является единственной структурой, объединяющей страны, имеющие спорные вопросы - Россию, Украину, Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению. Глава МИД Турции подчеркнул, что создание этой организации 30 лет назад, сразу после распада СССР, было как раз инновационной идеей, и сегодня эта структура вносит свой вклад в стимулирование регионального сотрудничества.

В последнее время Турция пытается усилить свое влияние в Кавказском регионе, взяв на себя роль примирителя между конфликтующими сторонами. Из Анкары периодически звучат позитивные заявления о нормализации отношений с Арменией. В то же время власти Турции увязывают этот процесс с армяно-азербайджанским примирением.

А из Армении на высшем уровне - на уровне премьер-министра - заявляют, что не против армяно-турецкого диалога, однако он не должен быть увязан с «Зангезурским коридором», которого требует Азербайджан.