Власть меняет закон, чтобы ограничить выдвижение Артура Казиняна на пост зампреда парламентской комиссии

С момента начала работы Национального собрания 8-го созыва на должность заместителя Кочаряна шесть раз выдвигался депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Казинян, но не был избран. Провластные члены комиссии выступают против кандидатуры Казиняна, оппозиция не отступает, намереваясь выдвинуть его кандидатуру в седьмой раз и может выдвигать ее до конца работы парламента 8-го созыва. Власть, отклоняющая кандидатуру оппозиционера Артура Казиняна, считает выходом из этой ситуации законодательное изменение, согласно которому Казиняна больше нельзя будет выдвигать.

Провластный член комиссии Ваагн Алексанян сказал, что проект находится в стадии разработки. «Мы можем предоставить вам 6-часовой видеоформат всех заседаний наших комиссий о том, почему мы не избираем», - отметил он.

В течение уже нескольких недель выборы зампреда – один из самых острых и подробно обсуждаемых вопросов в комиссии по вопросам обороны и безопасности. Власти задали депутату оппозиционной фракции «Айастан» много вопросов, начиная от источников его имущества и заканчивая его представлениями об обороне и безопасности.

«Почему мы его не избираем? Причин много, например, одна из них состоит в том, что Артур Газинян не служил в Вооруженных силах РА. Это, конечно, оставим в стороне, но Артур Газинян также не владеет элементарными вопросами, касающимися Вооруженных сил», - сказал Алексанян.

На замечание Радио Азатутюн, что Никол Пашинян тоже не служил в армии, но стал премьер-министром, и он тоже не имеет представления об армии, получается, что, не отслужив в армии, нельзя стать зампредседателя комиссии, а руководить государством можно, при том, что в отличие от премьер-министра у зампредседателя комиссии нет никаких полномочий, за исключением того, что во время отсутствия председателя он может вести заседание, депутат правящей партии ответил: «Я сказал: не служил и не имеет представления, то есть, это независимые друг от друга факты».

Кандидат не будет определяться по прихоти власти, возразил оппозиционный член той же комиссии, депутат фракции «Честь имею» Тигран Абраамян. «Мы выдвинули этого кандидата. И не по прихоти властей должно решаться, кто будет нашим кандидатом», - сказал он.

Законодательные изменения, с помощью которых власть пытается достичь своей цели - создать препятствие для выдвижения одного и того же кандидата, оппозиционный депутат считает недопустимыми.

«На данный момент уже заявлено, что они идут на другие решения, которые также недопустимы, то есть, законодательные изменения, которые не позволят одному кандидату выдвигаться более двух раз, то есть, по сути, власть пытается совместить свои предпочтения, свои желания, свою прихоть, создать так называемое законодательное регулирование, с помощью которого, как она думает, сможет решить свои задачи», - отметил Абраамян.