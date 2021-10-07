Из-за технических проблем в ArCa многие держатели банковских карт в течение нескольких дней не могли совершать транзакции

Одна из них - Лилит Арутюнян, которая на протяжении четырех дней не могла воспользоваться своей картой Mastercard.

«В пятницу я переводила сумму в другой банк Армении, со своего счета на другой счет, и эта сделка приостановилась. Четыре дна она была приостановлена, в понедельник утром мне пришло письмо из банка, что моя сделка отклонена. Затем я совершила ее во второй раз, сделка состоялась. Но за это время, за выходные, я хотела произвести платежи картой в магазине, в магазинах карту не принимали, потому что говорили, что их предупредили, что сделки не совершаются, и мы не можем расплачиваться безналичными. Я сказала: хорошо, допустим, у меня нет наличных денег, что вы будете делать, оставите меня без хлеба?» - рассказала она.

С банком, обслуживающим ее карту, Лилит Арутюнян смогла связаться только в понедельник, в банке сказали, что проблема возникла в системе ArCa и к отдельным банкам не имеет никакого отношения. Сама компания ArCa также не скрывала, что это их проблема, они ее выявили и устранили, а до этого сотням тысяч держателей карт пришлось отменять онлайн-покупки и другие безналичные платежи.

«С первого числа месяца исключительно с ArCa была проблема», - сказал другой гражданин.

Система, отправляющая клиенту в случае любой транзакции короткое сообщение, во время сбоя не проинформировала держателей карт о проблемах. До сих пор на сайте ArCa нет никакой информации о сбое. Тем не менее, некоторые банки предупредили письмами своих клиентов, но большинство банков этого не сделало.

В компании ArCa отказались давать интервью Радио Азатутюн. Компания, обслуживающая сотни тысяч держателей карт в Армении, ответила кратко в письменной форме: «Сбои, зарегистрированные в системе, были связаны с техническими проблемами при обработке транзакций, причины были выявлены и устранены».

«Сравним со сбоем в работе Facebook два дня назад. Это частная компания, но они выступили, извинились и сказали, что мы учтем это, постараемся решить такие проблемы. Мы же ничего подобного не услышали, ни один чиновник ничего не сказал, хотя это часть государственной политики», - сказала Лилит Арутюнян.

По данным Центрального банка, в Армении эмитировано более 2 миллионов банковских карт, из которых активно используются 700 тысяч, а количество безналичных операций в последние годы стремительно растет. Только за первое полугодие текущего года число осуществленных безналичных сделок превысило 32 миллиона, что для Армении является рекордным показателем.

На прошлом заседании правительства был принят проект о дальнейшем поощрении безналичных операций.

«Это политическое решение, принятое в результате длительных обсуждений, что является очередным, но не последним шагом. Мы должны сделать все, чтобы минимизировать оборот наличных средств в Армении», - заявил на заседании правительства премьер-министр.

Буквально через день после этого в системе ArCa, обслуживающей армянские карты, возникли проблемы.

Возможно ли, что параллельно с объемом и числом безналичных операций такие проблемы будут возникать все чаще? Заместитель председателя Центробанка Вахтанг Абраамян развеял эти опасения: «Если мы посмотрим на 2017-2020 годы, число транзакций - интернет-торговля и прочее - выросло в десятки раз, и система изначально предусматривалась для того, чтобы обслуживать во десятки раз больше, и она может это делать. Проблема здесь не в числе, в этом смысле мы в безопасности. Сегодня в часы пик совершаются сотни, если не тысячи транзакций в секунду».

Действующая с 2000 года компания ArCa была основана несколькими коммерческими банками Армении и Центральным банком. ArCa действует и развивается под контролем государства, заверяет Абраамян. На вопрос, нет ли у компании монополии в своей сфере, зампред ЦБ ответил, что они применяют принятый в мире и уже проверенный опыт.

«Во-первых, в такой маленькой стране, как Армения, иметь параллельную инфраструктуру, которая повторяла бы все функции, нецелесообразно. Около 10 лет назад мы наняли авторитетные международные организации, чтобы попытаться понять, насколько правильна и грамотна модель управления», - отметил он.

Тем не менее, в такой огромной системе платежей невозможно исключить, что в какой-то момент вновь не возникнет проблема, но важно то, что из-за технических проблем деньги людей не могут пропасть, сказал Абраамян.

В 2020 году впервые в Армении число безналичных операций превысило число наличных операций, составив 57%.