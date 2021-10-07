Глава МИД Ирана: Азербайджан и Армения - наши хорошие соседи, и мы не можем действовать с одним из них против другого

По его словам, новое правительство Ирана считает одним из своих основных принципов развитие отношений с соседними странами, в частности с северными соседями.

«Азербайджан и Армения - наши хорошие соседи, и мы не можем сотрудничать с одним из них и действовать против другого. Наша внешняя политика сбалансирована. Два дня назад Тегеран посетил мой коллега, министр иностранных дел Армении. Было бы хорошо, если бы у нашего азербайджанского коллеги была возможность тоже посетить Иран. Я в свою очередь, как только появится возможность, посещу Азербайджан и Армению в качестве жеста добрососедства», - сказал Абдоллахиян.

В то же время глава МИД Ирана указал на то, что беспокоит Тегеран на Южном Кавказе: «Первое - некоторые иностранные силы пытаются влиять на этот регион, чтобы изменить его границы, закрыть пограничные переходы или же изменить их.

Одновременно мы отмечаем присутствие террористов, которые появились там во время войны в Нагорном Карабахе. Мы говорим это, ни в коем случае не ставя под сомнение территориальную целостность наших соседей.

Официальные лица Азербайджана на переговорах с нами обещали принять меры для того, чтобы очистить регион от террористов».

Он упомянул фактор Израиля как еще одну проблему, которая беспокоит Тегеран. «Я должен также отметить провокационное передвижение сионистского режима Израиля в наш регион с территории Азербайджана. Мы считаем это недопустимым. Нам все это предстоит урегулировать на основе дружбы и добрососедства. Нас с Азербайджаном связывает огромный пласт культурно-исторических отношений, и нельзя допустить, чтобы сообщения в СМИ бросали на них тень», - сказал Абдоллахиян.

Министр иностранных дел Ирана прямо не ответил на вопрос о закрытии иранского воздушного пространства в сторону Нахичевана и о том, насколько далеко могут зайти подобные шаги, ответив лишь на вторую часть вопроса, касающуюся возможности сотрудничества в формате 3+3, который упомянул глава МИД России на совместной с ним пресс-конференции.

По словам иранского министра, существуют различные форматы взаимодействия, вышеуказанный появился в начале карабахского конфликта, есть также площадка Иран-Россия-Азербайджан.

«Мы считаем, что новые непомерные требования лишь осложняют ситуацию в регионе Юного Кавказа», - подчеркнул глава МИД Ирана.

«Иран считает, что все стороны должны приложить усилия для разрядки ситуации, поскольку регион и так достаточно насмотрелся на негативное за последнее время. Некоторые жесткие заявления мы считаем неконструктивными и думаем, что если подойти к ситуации с разумом и мудростью, мы сможем с Азербайджаном и Арменией разработать хороший путь решения всех проблем на основе норм международного права. Главное сконцентрироваться на конструктивных подходах и не допустить вмешательства в регион иностранных сил - провокаций Израиля и присутствия террористов», - в интервью российской государственной телекомпании заявил министр иностранных дел Ирана.

Визит Хосейна Амира Абдоллахияна в Москву стал первым визитом министра иностранных дел нового иранского правительства, сформированного после недавних президентских выборов в Иране.

Накануне визита Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Тегеране с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве глава МИД Ирана назвал отличными. «Мы провели отличные переговоры в Москве с министром иностранных дел Лавровым по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, включая, помимо прочего, Афганистан, Кавказ, Сирию, Йемен и ядерную сделку», - написал он в Twitter, отметив, что стороны договорились тесно сотрудничать по региональным и международным вопросам, а также содействовать дальнейшему укреплению двустороннему политических, экономических и культурных связей.

Пресс-секретарь президента России, отвечая сегодня на вопросы журналистов, не исключил возможности встречи президента России Владимира Путина с новоизбранным президентом Ирана Ибрагимом Раиси до конца года.