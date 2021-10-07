Пашинян поручил задействовать в процессе вакцинации административные рычаги

«Я поставил задачу, идите и решайте ее. Плохие, очень плохие показатели вакцинации, так что ни на кого другого не жалуйтесь. И это касается всех людей, сидящих в этом зале», - заявил Пашинян.

Министр здравоохранения сначала доложила, что хотя процесс вакцинации и активизировался, но этого недостаточно, объяснив это тем, что здесь большую долю ответственности несут силы, выступающие против вакцинации.

Пашинян подчеркнул, что со стороны Минздрава не должно звучать оправданий и жалоб на то, что кто-то препятствует процессу вакцинации. Он заявил, что следует задействовать административные рычаги.

«Я поставил перед вами задачу, не говорите мне, кто мешает, а кто не мешает. Идите и решайте задачу, Минздрав, остальные государственные органы... Мы же не собрались здесь, чтобы сказать, что какие-то люди мешают нам действовать? Никто не может помешать нам действовать», - заявил премьер.

Пашинян также обратился к силовым структурам, призвав привлекать к ответственности тех, кто предоставляет фальшивые документы о вакцинации.

«Служба национальной безопасности и полиция: чтобы я больше не слышал сигналы о фальшивых прививках. Задерживайте, арестовывайте. Те врачи, которые пользуются случаем, чтобы не вакцинировать людей и портить вакцину... нужно принять очень строгие меры. Обращаюсь к генеральному прокурору, также к нашим следственным органам», - сказал он.

Уже после заседания правительства на брифинге с журналистами министр здравоохранения сказала, что недовольство премьер-министра оправдано. В то же время Анаит Аванесян сказала, что не считает процесс вакцинации проваленным, но и не считает его успешным.