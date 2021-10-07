У России есть планы остаться в Нагорном Карабахе намного дольше - секретарь Совбеза

Создаваемая в Нагорном Карабахе инфраструктура подсказывает, что у России есть планы остаться там намного дольше, в интервью Радио Азатутюн заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли на столе сценарий того, что будет делать Армения, если через четыре года Азербайджан откажется от присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, на что он имеет право в соответствии с трехсторонним документом.

Отметив, что эта тема, естественно, находится в их повестке дня, секретарь Совбеза сообщил, что они обсуждают ее также со своими российскими коллегами, чтобы понять, как они будут согласовывать шаги в случае такого возможного развития событий.

Григорян сказал, что они сделают все, чтобы Россия оставалась в Нагорном Карабаха дольше, чем предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

«То есть, заявлением от 9 ноября предусмотрено долгосрочное [пребывание], но если Азербайджан не согласен, мы постараемся объединить наши усилия и найти решение проблемы, приложить все усилия для решения проблемы. Но то, что происходит сегодня в Арцахе, создаваемая там инфраструктура нам подсказывает, что у России есть планы остаться там намного дольше», - сказал секретарь Совбеза.

Около двух тысяч российских миротворцев находятся в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему заявлению, подписанному 9 ноября 2020 года, в котором говорится, что миротворческий контингент будут размещен сроком на пять лет, который может быть продлен еще на пять лет, если какая-либо из сторон не потребует вывода миссии из Карабаха.

Баку периодически заявляет, что Карабах является территорией Азербайджана, а российские миротворцы там размещены временно. На фоне всего этого официальный Ереван утверждает, что Баку до сих пор не подписал мандат на размещение российских миротворцев и ведет против них широкомасштабную антипропаганду.

На замечание о том, что из Баку звучат заявления о временном размещении российских миротворцев на территории Азербайджана, Григорян ответил так: «Мы слышим эти заявления, и поэтому проводим дополнительные обсуждения».