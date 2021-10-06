Страны ЕС пока не признают QR-коды, выдаваемые вакцинированным от COVID-19 в Армении

Белла Багдасарян, получившая полную вакцинацию вакциной «АстраЗенека» в Армении, сейчас находится в Италии и уже длительное время стоит перед проблемой – не может посещать закрытые общественные места, например кафе, библиотеки, музеи, и даже ездить на поездах.

«Когда они делают сканирование, у них показывает, что наш QR-код недействителен (invalid), поскольку они используют одну систему, одно приложение (app) для всего ЕС, которое не распознает наши QR-коды, то есть, их система является общей, наш код в нее не входит», - в беседе с Радио Азатутюн рассказала Белла Багдасарян.

«Сейчас в Италии нужно иметь green pass, чтобы можно было получить доступ в закрытые общественные места, например пойти в кинотеатр, посидеть в ресторане. С сидением на улице проблем нет», - пояснила она.

Сейчас Багдасарян пытается решить вопрос уже через итальянские медицинские учреждения: «Вы должны пойти в медицинские центры здесь, чтобы вас зарегистрировали в их медицинской системе, то есть, вы должны быть там зарегистрированы. Вы несете сертификат о вакцинации, сделанной в Армении или в другой стране, в котором должна быть вся информация о вас, и они вводят ее в систему. Я занималась этим на этой неделе, пока особого прогресса нет, завтра мне снова нужно пойти, чтобы меня зарегистрировали в системе. Через какое время после этого я получу green pass, пока не знаю».

Данные о вакцинированных в Армении гражданах заносятся в систему ARMED, гражданин получает QR-код, при сканировании которого становится понятно, вакцинирован он или нет. Европейский союз еще несколько месяцев назад создал систему, которая позволяет распознавать QR-код, предоставленный одной страной, в другой стране. Армения пока в эту систему не включена.

По словам директора национального оператора электронного здравоохранения Авета Манукяна, на прошлой неделе ARMED завершил все работы по технической части, теперь они ждут ответа Евросоюза.

«Существуют специальные тестовые образцы. Сначала мы сделали этот шаг, чтобы доказать, что мы правильно распознаем QR-коды всех стран. В разных сгенерированных нами ситуациях QR-коды были сгенерированы, отправлены, они проверили, что все правильно, то есть там очень сложный процесс валидации, который мы полностью прошли, завершили. На данный момент мы закончили работы и находимся в режиме ожидания, когда они наконец скажут, что программа готова и ее можно использовать в реальной жизни», - сказал Манукян.

Одной из сторон, координирующих этот процесс, является Министерство иностранных дел Армении. В ведомстве в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщили, что процесс международного признания выдаваемого в Армении сертификата о вакцинации от COVID-19 начался три месяца назад, в июле. В министерстве не сообщают точных сроков, когда страны-члены ЕС наконец признают выдаваемые в Армении QR-коды. По информации МИД, это произойдет в ближайшее время.