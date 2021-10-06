Мирзоян: Министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться под эгидой сопредседателей МГ

Об этом сегодня заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте.

Отвечая на вопрос о встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке, Мирзоян положительно оценил возобновление процесса.

«Конечно, возобновление обсуждений и переговорного процесса в таком формате однозначно приветствуется, это однозначно в интересах Республики Армения и Нагорного Карабаха. Мы еще раз констатируем, что проблема не решена. В Азербайджане любят говорить, что проблемы больше не существует. Я думаю, что это еще одно заверение со стороны международного сообщества в том, что проблема существует, проблема требует решения», - заявил глава внешнеполитического ведомства Армении.

По словам Мирзояна, это также доказывает, что поиск решения должен происходить в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Я считаю положительным то, что было понимание, что, исходя из напряженности, из наличия множества нерешенных вопросов, которые возникают изо дня в день или решаются, мы достигли договоренности о том, чтобы встретиться еще раз и сделать гуманитарные вопросы приоритетными для обсуждения. Конечно, в первую очередь, речь идет о незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителях, о наличии других заключенных, подтверждения которых мы ожидаем», - заявил министр иностранных дел Армении.

Около двух недель назад в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели свою первую встречу после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Позиция Азербайджана по карабахскому вопросу практически не изменилась с момента окончания войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что «карабахский вопрос решен».