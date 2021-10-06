Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» сообщила о том, что начала использовать воздушное пространство над Арменией

Об этом со ссылкой на AZAL в среду сообщило азербайджанское информагентство Trend.

«Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран.



Изменение маршрута рейса Баку-Нахичеван-Баку также приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета», - говорится в сообщении.



Отмечается, что отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.

Азербайджан и Армения официально не закрывали свое воздушное пространство для авиакомпаний двух стран. Однако с начала 1990-х годов из-за нагорно-карабахского конфликта азербайджанские авиалинии не использовали воздушные коридоры Армении, а армянские не использовали воздушное пространство Азербайджана.