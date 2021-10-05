На встрече Пашинян-Путин будут обсуждаться вопросы безопасности Нагорного Карабаха

Последний раз Пашинян и Путин встречались три месяца назад, после парламентских выборов в Армении. Тогда, поздравляя Пашиняна, Путин отметил важность «доверия народа» для решения «сложных вопросов», но не уточнил, о чем идет речь.

«На встрече Путин-Пашинян, естественно, будут обсуждаться региональные вопросы, вопросы безопасности и вопросы, касающиеся Карабаха»

Вице-спикер НС Рубен Рубинян сообщил лишь общую информацию о том, что будут обсуждать на этот раз лидеры двух стран. «В повестку дня будет включен весь спектр армяно-российских отношений. Карабах, естественно, является одной из тем спектра армяно-российских отношений. Все вопросы, стоящие на повестке дня армяно-российских отношений, включая региональные вопросы, вопросы безопасности, вопросы, связанные с Карабахом, естественно, будут обсуждаться», - сказал Рубинян.

Это третья встреча Пашиняна и Путина после войны в Нагорном Карабахе. Первая состоялась в начале года в Москве, когда лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о разблокировании региональных коммуникаций.

Перед предстоящей встречей Пашинян-Путин лидеры Армении, Азербайджана и Турции заявляют о своей готовности к встрече с предварительными условиями.

На вопрос, возможна ли встреча Алиев-Пашинян после встречи Пашинян-Путин, Рубен Рубинян ответил: «На данный момент стороны заявили о готовности к встрече, но для того, чтобы эта встреча состоялась, сначала должна быть составлена повестка дня м прочее. На данный момент ничего другого помимо того, что публично заявлено, не известно».

​На другой вопрос, есть ли в повестке дня предстоящей встречи вопрос о мирном соглашении, вице-спикер парламента ответил, что адрес мирной повестки другой, ее возможно обсуждать только в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Формат переговоров о мире - сопредседательство Минской группы ОБСЕ», - сказал Рубинян.

У оппозиционного депутата нет никаких позитивных ожиданий от встреч с участием Пашиняна

Парламентская оппозиция пока не получила информацию о повестке дня предстоящей встречи Пашинян-Путин.

У депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна нет никаких позитивных ожиданий от встреч с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Примерно после 23 апреля от лидера антикарабахского движения я не жду ничего хорошего. Я мог бы здесь сделать вид, что у меня есть внутренние данные. К сожалению, все требования оппозиционных фракций Национального собрания, чтобы те или иные представители исполнительной власти приходили и рассказывали о состоянии переговорного процесса, на данный момент все еще игнорируются», - сказал оппозиционный депутат.

На международной арене правительство Армении должно продвигать повестку статуса Карабаха и деоккупации Гадрута и Шуши, отметил Мамиджанян.

«Армянская сторона обязана постоянно сохранять в международной повестке дня вопрос деоккупации армянских территорий - Шуши и Гадрута. Мировому сообществу должно быть ясно, что это армянские земли, наша родина, которая оккупирована врагом. Это раз. Во-вторых, вопрос статуса Нагорного Карабаха должен постоянно оставаться среди первых пунктов повестки дня международного сообщества и, по крайней мере, армянской стороны», - сказал депутат.

От Пашиняна и Мирзояна не удалось узнать подробности повестки дня предстоящей встречи в Москве

Сегодня от премьер-министра Пашиняна не удалось узнать подробности повестки дня предстоящей встречи в Москве. После встречи с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии в правительстве был запланирован брифинг. Приглашая СМИ, организаторы не исключали, что будет возможность задать вопрос. Однако сразу после заявления на тему Франкофонии Пашинян покинул зал.

В зале находился и министр иностранных дел Арарат Мирзоян, который также не ответил на вопросы журналистов.