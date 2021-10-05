Оппозиция продолжает требовать обсуждения по вопросу участка дороги Воротан-Капан с участием директора СНБ и министра обороны

Оппозиция сегодня напомнила власти об обещании, ранее данном председателем НС. В ответ вице-спикер парламента Рубен Рубинян предложил обсудить этот вопрос после возвращения спикера парламента Алена Симоняна из командировки.

На очередном заседании депутаты от оппозиции заявили, чтобы сегодня на повестке дня должен стоять один вопрос: безопасность страны, опасности, угрожающие границам Армении.

Никто не утверждал, чтобы граница определяется законом «Об административно-территориальном делении» - вице-спикер НС

Во время обсуждения поправок в закон «О финансовом выравнивании» вопросы, адресованные заместителю министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертеряну, касались закона «Об административно-территориальном делении». Оппозиционеры напомнили о заявлениях премьер-министра Никола Пашиняна о том, что описание границ Армении с Азербайджаном было дано законом, принятым еще в 2010 году.

Депутаты фракции «Айастан» Арцвик Минасян и Артур Хачатрян, напомнив о многолетнем опыте работы Тертеряна в правительстве, в частности, попытались прояснить этот вопрос.

«Вы также слышали обвинения в адрес этого закона, что якобы государственные границы Республики Армения, в том числе с Азербайджаном, описываются этим законом. Вы согласны с этой точкой зрения?»- спросил Минасян.

«Я не слышал какого-либо обоснования, когда бы говорилось, что границы определяются законом «Об административно-территориальном делении». Никто такого не говорил, во всяком случае, на моей памяти такого не было», - в ответ сказал Тертерян.

А Артур Хачатрян, пообещав прислать аудиозаписи, заметил: «Думаю, также есть протоколы заседаний, где четко указано, что сегодня турки пришли в Шурнух, потому что в 2010 году была принята поправка в закон, которая гласит, что к востоку от Шурнуха - это Азербайджан, хотя конкретных координат нет, как далеко от Шурнуха находится Азербайджан».

Никто не утверждал, что граница определяется законом «Об административно-территориальном делении», вмешался вице-спикер НС Рубен Рубинян, подчеркнув, что есть другое утверждение: те депутаты, которые в свое время голосовали за этот законопроект, также голосовали за включенное в него утверждение.

«Ваши слова и дела не соответствуют друг другу, потому что нелогично, когда одна и та же политическая сила в один день голосует за одно утверждение, что в Сюнике от этой точки начинается Азербайджан, то есть, по ту сторону границы, а затем приходит и говорит: вы предательски сдали армянские населенные пункты», - заявил Рубинян.

«Во время нашего правления люди безопасно передвигались по Сюнику», - парировал депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Его слова возмутили депутата правящей фракции «Гражданский договор» Владимира Варданяна. Он поинтересовался, где была оппозиция, когда в ПАСЕ обсуждались важнейшие вопросы вокруг Карабаха.

«Важнейший проект, где нужно было восстановить, вернуть название «Арцах», название «Нагорный Карабах». Где вы были, почему вас не было с нами? Уважаемые коллеги, прошу, прекратите это обсуждение границ. Это неуместно и приводит к гораздо более опасным последствиям, чем вы можете себе представить», - заявил Варданян.