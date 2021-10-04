«С точки зрения безопасности нам, возможно, нужно войти в более крупное объединение» - Кочарян

«Сейчас я не готов однозначно ответить на ваш вопрос. Я думаю, нам нужно понять, насколько наша независимость сейчас находится под угрозой. С точки зрения безопасности у меня сложилось впечатление, что нам, возможно, нужно войти в более крупное объединение», - сказал он.

Экс-президент сегодня провел пресс-конференцию, которая продлилась около двух часов, но в ходе которой он не выступил с какой-либо новой инициативой. Как было отмечено в ходе пресс-конференции, было общественное требование на выступление Кочаряна, поэтому он решил встретиться с журналистами.

«Армения перестала быть гарантом безопасности Арцаха»

Кочарян говорил о войне и поражении, в основном повторив уже озвученные версии. Он выразил мнение, что Армения перестала быть гарантом безопасности Нагорного Карабаха. По его словам, все вопросы, связанные с Карабахом, власти спокойно переадресуют российской стороне.

Экс-президент особо затронул тезис премьер-министра Никола Пашиняна об открытии «эры мира» для региона. «Серьезно? А ты кто, что ты из себя представляешь, чтобы преследовать подобные цели? Знаете, что самое смешное, сегодня ты сидишь не за столом переговоров, сегодня ты сам сидишь на этом столе переговоров, тебя обсуждают без твоего участия. Можно ли сейчас во всем этом что-то изменить? Конечно, можно: эти люди должны уйти. Вообще, стоя на коленях, вести переговоры просто неудобно, потому что человек устает, и тем более ты не можешь вести переговоры с человеком, который над тобой издевается», - сказал Кочарян.

Об отношениях с Турцией

Кочарян также не скрыл своего недовольства возможным армяно-турецким процессом. Власти выразили готовность к диалогу с Анкарой на высоком уровне. По мнению бывшего президента, Армения пойдет на этот диалог в роли просящего-умоляющего. По его словам, во время его президентства была принята следующая формула: Армения готова к отношениям без предусловий.

Кочарян отметил, что Турция всегда обусловливала двусторонние отношения вопросом Карабаха. «Недавнее заявление Эрдогана было примерно следующим: решите вопросы с коридором, и мы готовы строить и обсуждать отношения с Арменией. То есть, ничего не изменилось. Взаимосвязь для меня здесь неприемлема. Но почему мы должны выступать против нормализации отношений с Турцией, если эти отношения должны быть установлены и урегулированы без предварительных условий? Я не от рождения антитурецки настроен. Да, мы осторожны», - сказал Роберт Кочарян.

Поражение – это следствие невежества или предательства? По словам Кочаряна, слишком много фактов говорят о возможном спланированном поражении, пока они не будут опровергнуты следствием, причем они ожидают активного участия в этом процессе оппозиции. «Много ведь говорят о создании комиссии? Нам нужно понять, кто принимал эти фундаментально неверные решения. Если инициатором была армия, Генштаб, наши генералы, это один вопрос. Если эти решения были приняты правительством, премьер-министром, это другой вопрос. Но сейчас я вижу, что предпринимается попытка создать фон, что поражение в этой войне – результат деятельности коррумпированных, грабящих генералов», - сказал Кочарян.

«Вы говорите: мы смирились, посоветуйте, что делать? Сейчас ситуация такова, и это самая большая проблема, что, по сути, значительная часть нашего народа смирилась к этим, проголосовала за них, не нужно обманывать самих себя, такова картина», - сказал Кочарян в ответ на вопрос одного из журналистов.

Переход к уличной борьбе

Затем Кочарян уточнил, что они будут бороться и на улицах, но сначала все должно созреть.

Сроков новой уличной борьбы он сегодня не назвал, но сказал, что с народом нужно работать и убеждать. Их цель - отправить эту власть домой или куда-нибудь еще, и у них нет недостатка в аргументах - почему.

На замечание Радио Азатутюн, что результат послевоенной уличной борьбы оппозиции известен, как и результат выборов, и вопрос, нет ли у него опасения, что неудача оппозиции повторится, и какие предпосылки он увидел для начала уличной борьбы, Роберт Кочарян ответил: «Даже если 5% населения будут решительно бороться против власти, ни одна власть не устоит. Речь идет о массовой борьбе. Если не удастся добиться этой цели, значит, нас постигнет неудача. 21% избирателей проголосовали за нас. Теперь мы должны в первую очередь попытаться активизировать эту массу, мы должны попытаться убедить других, тех, кто отдал голоса за эту власть, что они ошиблись».

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, Кочарян не назвал конкретные силы, с которыми они будут сотрудничать при возобновлении уличной борьбы, заявив, что будут сотрудничать со всеми силами, которые преследуют цель смены власти, если у них нет с этими силами непреодолимых разногласий. «Со всеми силами, которые считают эту власть предателями, сдавшими земли, капитулянтам и т. д.», - сказал Кочарян.

Он добавил, что связь с его преемником Сержем Саргсяном есть, но запланированных действий нет, общение поддерживается только на уровне парламентских фракций.