Спустя почти год после войны судьба трех армянских общин в Лачинском коридоре остается неопределенной

Один год уже прошел. Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян около двух недель назад в парламенте передал премьер-министру звучащие опасения, что новый маршрут будет обходить не только город Бердзор, села Сус и Агавно в Лачинском районе, но и шесть сел Шушинского района, находящихся сейчас под армянским контролем, в том числе Хин Шен, Мец Шен, Лисагор.

Пашинян сказал, что Ереван не участвует в каких-либо переговорах на эту тему, но с какого-то момента присоединится к рабочим обсуждениям властей Нагорного Карабаха и российских миротворцев.

На вопрос Абраамяна, принципиально ли для него, чтобы перечисленные села не оказались под контролем Азербайджана, премьер-министр Пашинян ответил: «Конечно, могут быть опасения, и они должны озвучиваться. Но ясно, что власти Арцаха и Армении сделают все, чтобы предотвратить указанные вами сценарии».

Министр территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха Айк Ханумян сказал, что есть возможность вернуться в другие армянские общины, и можно построить новую дорогу так, чтобы армяне могли продолжать там жить. «Все возможно. Возможно, чтобы дорога даже не изменилась, потому что, насколько я понимаю, в этом направлении нет активного процесса. Азербайджан пытается построить дорогу в обход Бердзора, поэтому все может быть в связи с этим», - сказал Ханумян.

По трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года Лачинский (Кашатагский) район перешел под контроль Азербайджана. Однако несколько общин в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, остаются армянскими под контролем российских миротворцев. Вести видеосъемку на дороге миротворцы не позволили. В райцентр Бердзор после войны вернулись очень немногие жители, они живут ожиданием.



По данным мэра Нарека Алексаняна, из более чем 2000 бердзорцев в свои дома вернулись менее 10 процентов, в городе с трудом насчитывается 200 человек – около 60 семей. За прошедший год серьезных инцидентов в плане безопасности мэр не припомнит. По словам Алексаняна, неважно, кто будет стоять на границе - русские или армяне, главное, чтобы сохранилась линию соприкосновения. «Я не думаю, что на самом деле реально жить на одной территории с азербайджанцами. Но как соседи, есть линия, мы живем по эту сторону этой линии, они - по ту сторону этой линии», - сказал он.

Дни прохождения азербайджанской автоколонны бердзорцы называют «азербайджанскими днями»

Не менее трех раз в неделю в сопровождении российских миротворцев через город проезжает азербайджанская автоколонна: перевозят технику, грузы, солдат. Бердзорцы называют эти дни «азербайджанскими днями», русские предупредили, чтобы в это время жители не выходили на улицы, не общались с азербайджанцами.

Жители говорят, что многие не возвращаются в Бердзор из-за отсутствия перспективы: есть ли смысл восстанавливать дом и хозяйство заново, не зная, что будет через несколько лет.

Мэр Бердзора напомнил, что в трехстороннем документе не указано, что дорога должна обходить Бердзор, в заявлении, подписанном Пашиняном, Алиевым и Путиным, есть только пункт о том, что дорога, обеспечивающая связь с Арменией, не должна заходить в Шуши.

«На данный момент, по крайней мере, мне неизвестна местность, по которой должна быть проложена новая дорога. Скажу больше, у нас сейчас идет процесс асфальтирования дороги Бердзор-Лисагор. Мы не знаем, что будет завтра, говорить сегодня, что Бердзор останется армянским, думаю, будет неправильно. И наоборот, сказать, что Бердзор не останется армянским, тоже будет неправильно», - сказал мэр.

Большинство проживающих в Бердзоре людей – это те, кто переселились сюда в 90-е годы из Армении, а также армяне, иммигрировавшие из Сирии. Они удалились от границы, которая приблизилась к их домам, поселившись в пустом здании в центре города.

Из 54 школ Лачинского района осталась лишь одна, школьники из всех населенных пунктов коридора ежедневно добираются до села Агавно. По словам директора школы Погоса Агабекяна, никто из детей не остается дома, боясь посещать уроки. Всего в школе 51 учащийся, и все они посещают школу. «Учителя, уехавшие из села во время войны, также вернулись. На данный момент у нас нет проблемы нехватки учителей, за исключением учителя физкультуры, скоро и этот вопрос будет решен», - сказал Агабекян.