Пусть войны будут в кино, а не в жизни - Надав Лапид

Сдержанно, без излишней помпезности, без красной ковровой дорожки и музыки, после двухлетнего перерыва ежегодный кинофестиваль вновь открыл свои гостеприимные двери для более чем семи десятков гостей, среди которых также лауреаты Каннского и Берлинского кинофестивалей и номинанты на премию «Оскар».​

Кинофестиваль открыл фильм «Колено Ахеда» израильского режиссера Надава Лапида - лауреата премии «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля и обладателя специального приза жюри Каннского кинофестиваля. Это некое любовное письмо, признание в любви кино, которое в то же время содержит в себе нерв войны.

Почетная награда «Мастер» «Золотого абрикоса» в этом году досталась Лапиду, близко знакомому с войной.

Открывающий фестиваль фильм был выбран не случайно. 18-й «Золотой абрикос» - это также ретроспективный взгляд на военную тематику. На фестивале представлены фильмы, рассказывающие о страданиях войны - таких разных, и таких одинаковых, независимо от географии.

«Я не хочу, чтобы нас объединяли конфликты, пусть они остаются на экране. Нас должна объединять только любовь к кино, - в беседе с Радио Азатутюн сказал Надав Лапид. - Страны, находящиеся в состоянии конфликта, как-то сближаются. Вдруг понимаешь, что мы живем схожими чувствами. Действительно, очень печально, что вы тоже вошли в эту военную семью. Проблема не столько в войне, сколько в ее последствиях, в людях, которые живут в тени конфликтов, зверств. Думаю, у вас то же самое. Будем надеяться, что фильм будет воспринят как история любви и объединит посредством любви, а не войны. Скажем так: пусть войны будут в кино, а не в жизни. Не знаю, лечит кино или нет, но кино способно отразить глубокую правду нашего существования, кино помогает выстоять».

В номинации «Поствойна» будут показаны еще несколько кинолент, в том числе «Нагорный Карабах: двое детей на войне» Алекса Парзумяна.