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СМИ: Саакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Об этом сообщает грузинское издание CNews со ссылкой на конфиденциальный источник. По информации анонима, весь путь бывший президент провел в вентиляционной кабине машины.

Родственник водителя трейлера Элгуджи Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Уроженец Абаши якобы является и владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала лишь инициалы мужчины: Э. Ц. Ему предъявлены обвинения в укрывательство преступлений.

Источник Cnews также сообщил, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, можно сделать предположение, что грузовик прибыл в порт паромом из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил машину и на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми.

Источник при этом опровергает информацию о том, что экс-президент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны накануне вечером (вероятно, вечером 30 сентября), и выложены в сеть уже из Тбилиси.

По данным CNews, о возвращении Михаила Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.

«Эхо Кавказа»

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