Пашинян заявил о готовности встретиться с Алиевым

Отвечая на вопросы представителей армянской общины Литвы, куда он прибыл с официальным двухдневным визитом 3 октября, Пашинян заявил, что готов предоставить Азербайджану все карты минных полей, которые находятся в распоряжении Армении, в обмен на пленных.

«Президент Азербайджана заявил, что готов встретиться со мной. Скажу, что еще в июле я заявил, что мы готовы встретиться и на высоком, и на высшем уровне, то есть это означает, что мы готовы встретиться и на уровне министров иностранных дел, и на уровне премьер-министра и президента. В недавнем своем выступлении в Генеральной Ассамблее ООН я заявил, что проблема Нагорного Карабаха ждет своего решения, и могу сказать, что мы уже несколько раз приветствовали заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которых они несколько раз заявляли о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления мирного процесса с этой целью», - заявил Пашинян, согласно пресс-службе премьер-министра.

В этом контексте премьер-министр отметил, что по-прежнему заявляет о своей готовности встретиться с президентом Азербайджана. «Я могу дать следующий ответ на Ваш конкретный вопрос: на предстоящей предполагаемой встрече я готов взять с собой карты, о которых идет речь, а речь о картах тех местностей, которые не разделяют вооруженные силы Армении и Азербайджана, то есть не имеют практического военного и безопасносного значения, а имеют только гуманитарное значение, потому что эти местности находятся в тылу вооруженных сил Азербайджана.

Я готов взять с собой все карты, которые у нас есть, и я призываю президента Азербайджана привезти с собой всех наших пленных. Смотрите, президент Азербайджана жалуется на плохое качество тех карт, которые мы передали ранее. Смотрите, мы констатируем, во-первых, что мы отдали те карты, которые у нас есть, то есть не то чтобы мы хранили карты хорошего качества в ящике, а им дали карты плохого качества. Я не исключаю и также знаю, что есть проблема с качеством карт. Почему? Потому что качество карт зависит от качества картографа, его профессионализма, у нас есть то, что картографировано. И мы здесь искренни, мы открыты, и мы не намерены никого обманывать, потому что речь здесь не только об Азербайджане, но и о наших партнерах-посредниках, которыми являются наши дружественные страны, наши партнеры. Это будет нечестно сделать что-нибудь как-то иначе в этой ситуации.

Мы дали те карты, которые у нас есть, и других карт, я имею в виду карт тех территорий, которые мы уже передали, у нас просто нет. И это факт, и это нужно зафиксировать как факт. Что касается доверия, то ясно, что в этой ситуации Азербайджан нам не доверяет, мы не доверяем Азербайджану, и вся проблема в том, чтобы попытаться двигаться вперед маленькими шагами, чтобы сформировалось хоть какое-то доверие. Почему важно такое доверие? Чтобы мы могли быстрее решать гуманитарные вопросы, как можно скорее вернуть наших пленных братьев в их семьи», - отметил премьер-министр Пашинян.