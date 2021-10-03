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На муниципальных выборах в Грузии лидирует партия власти

Правящая партия «Грузинская мечта» после подсчета голосов с 99.92% участков лидирует на муниципальных выборах в Грузии с 46,65% голосов избирателей.

Самая крупная оппозиционная партия страны «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, набирает 30,7%. На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» с 7,79% голосов.

  • В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.

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