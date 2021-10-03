На муниципальных выборах в Грузии лидирует партия власти

Правящая партия «Грузинская мечта» после подсчета голосов с 99.92% участков лидирует на муниципальных выборах в Грузии с 46,65% голосов избирателей.

Самая крупная оппозиционная партия страны «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, набирает 30,7%. На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» с 7,79% голосов.