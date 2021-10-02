Секретарь Совбеза Армении сообщил о возможной встрече Пашиняна с Алиевым

Об этом в пятницу в интервью Общественному телевидению Армении сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

«Ранее мы заявляли, что готовы встречаться и обсуждать вопросы на высшем уровне. Если другая сторона [Азербайджан] действительно выразит готовность, то надеемся, что начнутся обсуждения в рамках Минской группы ОБСЕ, и встреча состоится в ближайшее время», - сказал Григорян, реагируя на заявление президента Азербайджана о его готовности встретиться с Пашиняном в рамках Минской группы ОБСЕ.

Григорян также заявил, что Армения готова к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном при посредничестве России в случае готовности Баку.

Как передает ТАСС, в интервью испанскому информационному агентству EFE Алиев заявил, что может встретиться с Пашиняном, «когда тот будет готов».

«Я готов [встретиться] и уже изложил свою позицию. Если армянская сторона готова, то готов и я. У нас состоялась одна встреча, которая была проведена в начале нынешнего года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он. Таким образом, я открыт к обсуждениям и считаю, что это может стать хорошим показателем того, что война окончена и данная страница перевернута», - заявил Алиев.

Президент Азербайджана также заявил, что если Армения передаст точные карты минных полей в Карабахе, то Баку ответит на это адекватно.