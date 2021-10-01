Глава чешского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Чехия поддерживает работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Мы приветствуем недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая состоялась в Нью-Йорке», - сказал он.

Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретились в Нью-Йорке 25 сентября в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Согласно заявлению, сопредседатели и министры иностранных дел обсудили «широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном».

«Мирное урегулирование конфликта остается в повестке дня»

Министр иностранных дел Армении, в свою очередь, подчеркнул, что мирное, политическое урегулирование конфликта остается в повестке дня.

Армения высоко ценит позицию Чехии в вопросе урегулирования конфликта, которая созвучна с позицией Евросоюза по поддержке продолжения мирных переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ и поиску долгосрочного, прочного решения конфликта, сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении подтвердил готовность Еревана возобновить полноценный процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ на основе известных принципов и элементов.

В повестке дня обсуждения глав МИД Армении и Чехии были также многочисленные гуманитарные вопросы, связанные с карабахским конфликтом. «Мы подробно говорили о проблеме удерживаемых в Азербайджане военнопленных и взятых в заложники гражданских лиц, отметили важность их немедленного освобождения», - сказал Мирзоян.

С момента окончания войны и до сих пор Азербайджан вернул 108 армянских пленных. Десятки армянских граждан остаются в азербайджанских тюрьмах. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах армян «террористами».

Кулганек в Баку

Министр иностранных дел Чехии прибыл в Армению вчера поздно вечером. Вчера он посетил Баку, где на брифинге призвал к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, что, по его мнению, позволит обеспечит стабильность и развитие всего региона.