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Армения

GRECO оценивает реализацию представленных властям Армении рекомендаций как «в значительной степени неудовлетворительную»

Здание правительства Армении в Ереване

Антикоррупционный орган Совета Европы оценивает реализацию рекомендаций, представленных властям Армении 5 лет назад, как «в значительной степени неудовлетворительную», требуя предпринять четкие шаги и доложить к 30 сентября следующего года о том, что было сделано для выполнения рекомендаций.

Этот орган, GRECO, пять лет назад, изучая коррупционные риски среди депутатов парламента Армении, армянских судей и прокуроров, дал правительству Армении 18 рекомендаций.

В опубликованном накануне уже четвертом отчете антикоррупционный орган заключает, что в течение 5 лет власти Армении предприняли некоторые ограниченные шаги для реализации этих рекомендаций: 7 предложений реализованы в достаточной степени, остальные 11 реализованы частично.

Что касается рекомендаций относительно депутатов, в GRECO отмечают, что приоритетом в законодательных процессах должна быть прозрачность, общество также должно быть вовлечено в разработке законов.

В GRECO констатируют, что контроль над побочной деятельностью депутатов стал более систематическим, что, однако, пока не дало ощутимых результатов.

В своем отчете антикоррупционный орган также затронул судебную систему. В GRECO подчеркивают, что роль министра юстиции в дисциплинарном производстве в отношении судей не была устранена, что несовместимо с независимостью судебной системы. Власти Армении разработали правильные механизмы для обжалования назначений судей или их продвижения по службе, но не для решений об увольнении судей, отмечают в антикоррупционном органе.

По данным GRECO, Комиссия по предупреждению коррупции еще не приняла мер для обеспечения эффективного контроля и соблюдения правил декларирования активов должностных лиц, конфликтов интересов, несовместимости должности и подарков.

Власти Армении пока не ответили на этот отчет антикоррупционного органа Совета Европы. GRECO также предлагает как можно скорее перевести отчет на армянский и представить его общественности.

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