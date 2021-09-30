Москва передала Еревану и Баку предложения по обеспечению запуска переговоров по границе – представитель МИД РФ

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга в Москве заявил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Зайцев.

«Мы не раз подчеркивали, что устойчивым и долгосрочным решением проблемы инцидентов на отдельных участках армяно-азербайджанской границы является создание комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией на всем протяжении. Российской стороной сформулированы и переданы на рассмотрение Еревана и Баку предложения по обеспечению запуска соответствующего переговорного процесса. Ожидаем реакции партнеров», - заявил Зайцев, согласно распечатке брифинга, опубликованной на официальном сайте МИД России.

На просьбу оценить заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о его готовности к личной встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном под эгидой Минской группы ОБСЕ, если Минская группа предложит организовать такую встречу, представитель МИД России отметил, что «Россия всегда исходила из того, что регулярный диалог, в особенности на высоком и высшем уровнях, способствует достижению взаимопонимания и поддержанию конструктивной атмосферы для решения проблемных вопросов».

«Именно благодаря интенсивным контактам президента России Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и подписать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г., заложившее основы для налаживания мирной жизни в регионе.

Как Вы понимаете, организация такого рода встреч на высшем уровне требует серьезной подготовки. Исходим из того, что поездка сопредседателей Минской группы в регион будет содействовать созданию благоприятных условий для этого», - отметил Зайцев.

Отвечая на вопрос о работе трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье и о звучащих в связи с этим заявлениях из Баку, в частности угрозах президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Армении по поводу необходимости открытия «Зангезурского коридора», заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ ответил так:

«Понимаем неравнодушие СМИ к «горячим» новостям или заявлениям. Тем не менее, очевидно, что раскручивание исключительно сюжетов конфронтационной окраски не способствует преодолению имеющихся разногласий. Вместо этого крайне важно обеспечить возможность для поиска взаимоприемлемых развязок. Подтверждение объективной востребованности такого настроя – озвученная на высшем уровне и Баку, и Ереваном готовность к открытию новой страницы в отношениях, их поэтапной нормализации. В своей работе концентрируемся именно на таких положительных моментах.

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье продолжает свою деятельность на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Со своей стороны, отмечаем положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых «пакетных» договоренностей, что в перспективе позволит перевести совместную работу в плоскость проектного сотрудничества».