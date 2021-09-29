«Мы ведем переговоры о фиксированном тарифе на 10 лет» - «Веолиа джур» хочет повысить тариф на воду на 43,7 драма

В прошлом месяце компания подала заявку на пересмотр тарифа в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ). Комиссия пока изучает заявку, на это у нее есть время до 1 декабря.

Возможность подать заявку на пересмотр тарифа на воду предоставляет компании «Веолиа джур» заключенный с государством договор, отметил председатель КРОУ Гарегин Баграмян.

«Когда арендатор был объявлен победителем тендера, он представил 15-летние базисные цены, которые подлежат корректировке всего по трем факторам. Если мы посмотрим на чистую базисную цену, базисная цена на 2022 год, без учета инфляции, изменения объемов воды и изменения тарифа на электроэнергию, которые являются факторами корректировки, уже была 214 драмов, то есть, у нас уже есть прибавка на 34 драма», - сказал глава КРОУ.

Баграмян поясняет, что в качестве причины повышения тарифа «Веолиа джур» также представила подорожание электроэнергии и инфляцию. Пока заявка находится на этапе изучения, комиссия и государство обсуждают с «Веолиа джур» вопрос о фиксированном тарифе на ближайшие 10 лет. Тем не менее, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг подтверждает, что предложение государственного органа также предусматривает определенное повышение тарифа.

«Если вы видели договор, там есть сценарий, что [тариф] будет увеличиваться до 2025-2026 года, а затем начнет снижаться. В настоящее время мы ведем переговоры с «Веолиа джур» о фиксированной ценовой политике на 10 лет. То есть, это еще не финальная стадия, но я предполагаю, что у нас будет определенная фиксированная цена примерно на 10 лет», - сказал Баграмян.

Однако, по его словам, это изменение должно быть сделано таким образом, чтобы оно не повлияло на госбюджет. «Мы хотим ввести с этого года еще один фактор в тарифы на водоснабжение. Как вы знаете, в системе электро- и газоснабжения у нас есть группа социально необеспеченных потребителей: около 120 тысяч абонентов в системе электроснабжения и 80 тысяч – в системе газоснабжения. Такая же группа, которая в системе водоснабжения может составить около 100 тысяч абонентов, будет получать воду по льготной цене. Предполагается, что для них цена не изменится, это влияние будет распространено на остальных потребителей», - сказал глава КРОУ.

«Веолиа джур» за аренду системы водоснабжения платит государству. Тариф на воду в последние годы не менялся именно в результате снижения арендной платы. Компания французского происхождения с 2017 года получила право аренды на 15 лет. За эти годы по договору компания обязалась инвестировать 37,5 млрд драмов. Мы попытались узнать у компании объем инвестиций за последние 5 лет. На запрос, отправленный неделю назад, в компании пока не ответили.

Между тем, потребители жалуются на частые и длительные отключения воды. Компания же на протяжении многих лет жалуется на большие потери воды в системе.