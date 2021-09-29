От коронавирусной болезни скончался известный певец Айко

Сегодня на 45-м году жизни от коронавирусной болезни скончался известный певец и композитор Айко (Айк Акопян). Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердила руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

Еще 22 сентября жена Айко, певица Анаит Симонян, на своей странице в Facebook написала, что для ее семьи настали тяжелые дни.

«У Айко проблемы со здоровьем, связанные с ковидом, однако состояние в данный момент стабильное», - сообщила она.

Айко принимал участие во многих фестивалях, был удостоен множества музыкальных премий. В 1997 году он стал победителем фестиваля «Big Apple» в Нью-Йорке. В разные годы в Армении удостаивался званий «Лучший автор-исполнитель», «Лучший певец года», «Лучший композитор года».

В 2006 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Армения.

В 2007 году Айко представлял Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение» и занял на нем 8-е место.