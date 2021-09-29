Совет Европы начал переговоры с Азербайджаном и Арменией для создания взаимного доверия

Она отметила важную роль Европы в участии в диалоге по неурегулированным конфликтам в целях обеспечения демократической безопасности и заявила, что важно, чтобы структуры Совета Европы имели беспрепятственный доступ в эти регионы.

По словам Пейчинович-Бурич, создание средств укрепления доверия между сторонами для урегулирования конфликта является одним из важнейших факторов, и поскольку обе страны не возражают, работа в этом направлении будет продолжена.

24 сентября в рамках сессии Генассамблеи ООН Мария Пейчинович-Бурич встретилась в Нью-Йорке с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Мирзоян сказал, что Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей, что является нарушением международного гуманитарного права, а также его обязательств по трехстороннему заявлению.

Глава МИД Армении также подчеркнул необходимость обеспечения для международных организаций, в частности, для компетентных органов Совета Европы, бесперебойного доступа в Нагорный Карабах.

В своем выступлении на вчерашнем заседании ПАСЕ в Страсбурге генеральный секретарь Совета Европы также коснулась исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. «Жизненно важно, чтобы государства-члены Совета Европы полностью соблюдали постановления ЕСПЧ», - заявила Пейчинович-Бурич, подчеркнув, что такие обязательства не подлежат обсуждению.