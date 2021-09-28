Артур Казинян в пятый раз не избран зампредседателя комиссии по обороне

Против его избрания проголосовали 7 человек, за - лишь один.

В конце заседания председатель комиссии Андраник Кочарян заявил, что если оппозиция еще раз выдвинет того же кандидата, то комиссия предложит правящему большинству - фракции «Гражданский договор», внести изменения в регламент НС, которые ограничат число выдвижений одного и того же кандидата: в случае, если один и тот же кандидат дважды не был избран заместителем председателя комиссии, фракция должна будет выдвинуть нового кандидата.

Заместитель председателя комиссии должен представлять оппозиционную фракцию.

Депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян обвинил комиссию в бездействии и покинул зал заседания. Его примеру последовали и другие члены оппозиционной фракции – кандидат на должность зампреда комиссии Артур Казинян и Арам Вардеванян, в результате чего страсти в комиссии накалились.

Если бы война была остановлена 7 октября, у нас было бы примерно на 3600 погибших меньше - Казинян

Перед тем, как уйти, Казинян предложил включить в повестку дня заседания комиссии еще один вопрос: почему война не была остановлена 7 октября, несмотря на предложение российской стороны?

«Хочу констатировать, что, по состоянию на 7 октября, по официальным данным, у нас было всего 356 погибших, если не ошибаюсь, сегодня их около 3900. Если бы война была остановлена 7 октября, у нас было бы примерно на 3600 погибших меньше. Родители, родственники и друзья наших павших на поле боя солдат имеют право знать, при каких обстоятельствах было принято это решение», - подчеркнул Казинян.

Предложение Казиняне не было поставлено на голосование.

Глава комиссии Андраник Кочарян также предложил, чтобы на следующем заседании комиссии во время его отсутствия его заменил депутат правящей фракции Армен Хачатрян. Предложение было принято путем голосования.