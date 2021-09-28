Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили карабахский вопрос с представителями администрации США

Сопредседатели Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и Анджей Каспшик, а также старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам Европы и Евразии Аманда Слоут, заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган в понедельник обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

Согласно тому же источнику, сопредседатели подчеркнули, что «только всеобъемлющее урегулирование, включающее в себя все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами, позволить народам региона жить вместе мирно».

Хоган и Слоут «приветствовали усилия сопредседателей и решимость Армении и Азербайджана возобновить мирный процесс посредством диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе».

По сообщению Госдепартамента, Соединенные Штаты обещают продолжить свою работу с целью «оказания помощи Азербайджану и Армении в решении всех нерешенных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или исходящих из него, включая вопрос задержанных, пропавших без вести и гуманитарные усилия по разминированию».

Отметим, что ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Также состоялась совместная встреча министров иностранных дел, в которой принял участие и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.