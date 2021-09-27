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Карабах

Алиев: Если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджан готов признать общество «Нагорный Карабах», но не на своей территории.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в сегодняшнем обращении к народу в связи с годовщиной начала 44-дневной войны в Карабахе.

Согласно азербайджанским СМИ, в своем обращении президент Азербайджана подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт остался в истории.

«Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мы урегулировали конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. В Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах», и если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием «Нагорный Карабах», и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен. Это говорю я – Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Каждый должен и будет считаться с этими словами», - заявил Ильхам Алиев.

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