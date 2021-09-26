Оппозиционный блок «Айастан» организовал факельное шествие в Ереване

Участники шествия с площади Гарегина Ндже прошлись к военному пантеону «Ераблур», где захоронены многие жертвы первой и второй войн в Нагорном Карабахе.

Шествие возглавил лидер блока, бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Как ранее отметили представители блока, никаких политических выступлений во время шествия не планировалось.

Отметим, что в Армении 27 сентября в 11:00 будет объявлена минута молчания в память о жертвах 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

В тот же день и в то же время минута молчания будет объявлена и в Нагорном Карабахе, где также состоится поминальная церемония.

По официальным данным, опубликованным в конце августа, в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе было убито 3777 человек, из которых 3,702 – военные, а 75 - мирные жители. Еще 243 человека пропали без вести.

После установления режима прекращения огня Азербайджан объявил о 2895 жертвах.