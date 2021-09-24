Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, вопрос статуса ждет своего решения - Армен Григорян отвечает Алиеву

В интервью российской газете «Национальная оборона» Алиев заявил, что поднятие вопроса статуса Нагорного Карабаха вредно и опасно для Армении в ее нынешнем неутешительном состоянии.

По словам Григоряна, Армения считает Минскую группу ОБСЕ единственной платформой для урегулирования конфликта.

«Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, вопрос статуса Нагорного Карабаха ждет своего решения, мы видим это решение в рамках Минской группы ОБСЕ. Думаю, что будем обсуждать статус именно в рамках Минской группы ОБСЕ, и подобные заявления [Алиева - ред.] непонятны»», - сказал Григорян.

Вчера в ООН президент Азербайджана заявил, что Ереван должен сделать выбор между региональным сотрудничеством и территориальными претензиями к соседям, повторив, что карабахский конфликт остался в прошлом.

Карабахский вопрос никогда не был территориальным вопросом, на резкие оценки президента Азербайджана сегодня коротко отреагировал секретарь Совета безопасности Армении.

По словам Сагателяна, Азербайджан с Турцией пытаются окончательно поставить Армению на колени

Если секретарь Совбеза сегодня назвал заявления Алиева непонятными, то для парламентской оппозиции они более чем прозрачны. По словам вице-спикера НС от оппозиционной фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна, Азербайджан с Турцией пытаются окончательно поставить Армению на колени. По словам Сагателяна, власть сегодня не может сопротивляться и ее шаги носят пораженческий характер.

«К сожалению, мы выбрали этот путь, мы отдаем врагу нашу страну по частям. Самое важное: если нам кажется, что, постоянно уступая, мы достигнем мира, постоянно уступая, достигнем в регионе стабильности, то мы ошибаемся, мир не выпрашивают, мир навязывают», - сказал Сагателян.

По словам оппозиционного вице-спикера НС, они не считают, что все средства исчерпаны. На вопрос, что бы они сделали в этой послевоенной ситуации, оппозиционер ответил, что, во-первых, организовали бы оборону страны, более активно и эффективно вели бы переговоры с союзниками - Россией и Ираном. Сагателян считает, что Армения сегодня не сформулировала, чего хочет.

«Они [власти - ред.] не способны организовать оборону страны. Я не считаю, что мы находимся на грани уничтожения, я не считаю, что у нас больше нет вооружения. Если нет, значит, нужно предпринять шаги. Какой мессидж ты посылаешь миру, когда говоришь: нам армия, по сути, не нужна, мы пойдем по пути создания профессиональной армии на контрактной основе. Это ведь несерьезно», - сказал он.

Депутаты правящей фракции сегодня воздержались от комментариев в связи с заявлениями Алиева. Связаться с МИД также не удалось.