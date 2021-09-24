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Азербайджан подал иск против Армении в Международный суд ООН

Нидерланды - Здание международного суда ООН в Гааге

Азербайджан подал иск против Армении в Международный суд ООН, обвинив Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда, расположенного в Гааге.

«Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения», - говорится в иске.

В иске упоминается о периоде военных действий вокруг Нагорного Карабаха, вспыхнувших осенью 2020 года. Азербайджан заявляет, что «политика Армении и проведение ею этнической чистки, уничтожение культурного [наследия] и разжигание этнической ненависти в отношении азербайджанцев систематически нарушает права и свободы азербайджанцев, а также права Азербайджана, в нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

В иске также содержится требование о введении временных обеспечительных мер в отношении Армении, до вынесения Международным судом своего решения по этому иску.

В середине сентября Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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