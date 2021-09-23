Флаг Нагорного Карабаха спущен с монастырского комплекса Амарас

По словам епископа, раньше карабахский флаг не был установлен на крыше монастыря, однако после 44-дневной войны, когда линия соприкосновения остановилась на расстоянии 800-1000 метров от Амараса, решили его установить.

«Был установлен, насколько я помню, российский флаг, не знаю, по чьей инициативе. Позже российский флаг был спущен, не знаю, по чьей инициативе, и был установлен флаг Арцаха. То есть, как такового протокола не было», - сказал Радио Азатутюн глава Арцахской епархии.

По словам епископа Абраамяна, вопрос флага вновь возник, когда несколько дней назад азербайджанские вооруженные силы пытались продвинуть свои позиции в этом направлении. «В связи со сбором урожая азербайджанцы немного активизировались, спустились вниз, подняли флаг на холме, вырыли траншею, чтобы оказать психологическое давление на собирающих виноград людей... показать, что они здесь есть, еще раз подчеркнуть свое присутствие. На основании жалобы и главы села, и сельчан миротворцы отвели их на исходные позиции, также сказали, чтобы азербайджанский флаг не был виден. А те в ответ сказали: раз наш не виден, пусть и их не будет виден. Думаю, таким был разговор. После этого уже обратились к флагу на Амарасе. Затем решили, что надо пойти на компромисс и снять флаг. Я поговорил с соответствующими людьми, они сказали мне: было бы правильно, чтобы в данный момент флаг был спущен. И флаг был спущен», - сказал епископ.

На вопрос, кто с армянской стороны принял решение о снятии флага, он ответил: «Я не знаю, кто вел переговоры с Егоровым».

Упомянутый епископом Егоров – это заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-майор Олег Егоров, под чьим руководством 22 августа, в день государственного флага России, огромный 50-метровый российский флаг был торжественно установлен в Степанакерте.

«Русские сказали: спустите флаг - спустили»

Ближайшее к Амарасу армянское село - Мачкалашен, оно расположено на расстоянии около 3 километров по прямой. По словам главы села Лерника Аванесяна, именно российская сторона потребовала спустить армянский флаг в Амарасе. «Русские пошли туда, сказали: спустите флаг, спустили», - сказал Аванесян.

По его словам, в селе спокойно, «люди заняты своим делом, нет никакой паники».

Кстати, Министерство обороны России, регулярно предоставляющее информацию о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, умалчивает об этой истории вокруг Амараса.

Монастырь Амарас, основанный в 4-м веке, расположен на юге Карабаха, примерно в 10 километрах по прямой от Физули. По словам главы Арцахской епархии, монастырский комплекс продолжает полноценно функционировать, ведутся ремонтные работы, регулярно совершаются паломничества, и как минимум три раза в неделю монастырский комплекс посещают российские миротворцы, сопровождая армянских паломников.