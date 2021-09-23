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Армения

Глава комиссии НС по внешним отношениям заверяет, что на данный момент переговоры о демаркации не ведутся

Военнослужащие ВС Армении на Соткском участке армяно-азербайджанской границы, июль 2021 г․

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян заверяет, что на данный момент переговоры о начале процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном не ведутся.

Председатель комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян (архив)
Председатель комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян (архив)

В конце прошлой недели разные армянские официальные лица по интересному совпадению говорили о необходимости переговоров, в их числе был и вице-премьер Мгер Григорян. Остаются ли в силе предварительные условия армянской стороны? В конце мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянская сторона внесла два предложения по вопросу делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном: возвращение всех пленных и вывод азербайджанских войск с территории Армении, которые остались без ответа.

Эдуард Агаджанян сегодня заявил, что вопросы возвращения пленных и вывода войск не являются предусловиями, они, по его мнению, являются обязательными предпосылками для начала процесса.

«Переговорам должен предшествовать настраивающий на переговоры позитивный фон. Когда у нас есть пленные соотечественники, которые до сих пор не только не были возвращены, но и многие из них были осуждены на лишение свободы сроком до 10 и более лет по сфабрикованным уголовным делам, плюс к этому то обстоятельство, что азербайджанские вооруженные силы находятся на территории Республики Армения, это как минимум не способствует созданию или формированию такого фона», - сказал депутат в беседе с Радио Азатутюн.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявляет, что прежде чем начать процесс демаркации, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга.

«По сути, требование состоит в том, чтобы арцахцы отказались от своих прав и прав Арцаха, следовательно, и Армения, армянская сторона отказалась бы. Естественно, это не может быть приемлемым для нас», - подчеркнул Агаджанян.

«Власть пытается создать впечатление, что проблемные вопросы будут решены»

Член оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян считает, что власти говорят о предусловиях только на уровне выступлений в Армении, но на армяно-российских или армяно-российско-азербайджанских переговорах эти вопросы не становятся вопросами повестки. Он приводит следующий пример: график сдачи территорий в трехстороннем заявлении от 9 ноября был, а график возвращения пленных – нет; с января идут переговоры о региональном разблокировании, где также не закреплен вопрос возвращения пленных.

Депутат фракции «Честь имею» Тигран Абрамян (архив)
Депутат фракции «Честь имею» Тигран Абрамян (архив)

«Вопрос возвращения пленных или вопрос вывода азербайджанских войск на участке Сотк-Хознавар поднимаются разными официальными лицами, они говорят о необходимости этого, но я никогда не видел, чтобы их официально как предусловие выдвигали Азербайджану», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Абраамян.

«Я помню те дни, когда азербайджанские войска только вторглись на территорию Республики Армения, и различные официальные лица говорили о том, чтобы дать время на решение вопроса. Но с мая ситуация никак не изменилась, более того, азербайджанские войска закрепляются на этих местах», - подчеркнул оппозиционный депутат.

Тигран Абраамян считает, что власть пытается создать впечатление, что проблемные вопросы будут решены. «Они говорят: начать, потому что пытаются скрыть за этим и ситуацию в Сотк-Хознаваре, и ситуацию на дороге Горис-Капан. Пытаются создать впечатление, что все проблемные вопросы посредством процесса демаркации будут быстро решены. А на самом деле таким образом эти проблемы никогда не решатся. Мы знаем, к чему привели переговоры, которые велись этими властями в течение последних трех лет, какие трагические последствия они имели», - сказал депутат.

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