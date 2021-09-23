Глава комиссии НС по внешним отношениям заверяет, что на данный момент переговоры о демаркации не ведутся

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян заверяет, что на данный момент переговоры о начале процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном не ведутся.

В конце прошлой недели разные армянские официальные лица по интересному совпадению говорили о необходимости переговоров, в их числе был и вице-премьер Мгер Григорян. Остаются ли в силе предварительные условия армянской стороны? В конце мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянская сторона внесла два предложения по вопросу делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном: возвращение всех пленных и вывод азербайджанских войск с территории Армении, которые остались без ответа.

Эдуард Агаджанян сегодня заявил, что вопросы возвращения пленных и вывода войск не являются предусловиями, они, по его мнению, являются обязательными предпосылками для начала процесса.

«Переговорам должен предшествовать настраивающий на переговоры позитивный фон. Когда у нас есть пленные соотечественники, которые до сих пор не только не были возвращены, но и многие из них были осуждены на лишение свободы сроком до 10 и более лет по сфабрикованным уголовным делам, плюс к этому то обстоятельство, что азербайджанские вооруженные силы находятся на территории Республики Армения, это как минимум не способствует созданию или формированию такого фона», - сказал депутат в беседе с Радио Азатутюн.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявляет, что прежде чем начать процесс демаркации, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга.

«По сути, требование состоит в том, чтобы арцахцы отказались от своих прав и прав Арцаха, следовательно, и Армения, армянская сторона отказалась бы. Естественно, это не может быть приемлемым для нас», - подчеркнул Агаджанян.

«Власть пытается создать впечатление, что проблемные вопросы будут решены»

Член оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян считает, что власти говорят о предусловиях только на уровне выступлений в Армении, но на армяно-российских или армяно-российско-азербайджанских переговорах эти вопросы не становятся вопросами повестки. Он приводит следующий пример: график сдачи территорий в трехстороннем заявлении от 9 ноября был, а график возвращения пленных – нет; с января идут переговоры о региональном разблокировании, где также не закреплен вопрос возвращения пленных.

«Вопрос возвращения пленных или вопрос вывода азербайджанских войск на участке Сотк-Хознавар поднимаются разными официальными лицами, они говорят о необходимости этого, но я никогда не видел, чтобы их официально как предусловие выдвигали Азербайджану», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Абраамян.

«Я помню те дни, когда азербайджанские войска только вторглись на территорию Республики Армения, и различные официальные лица говорили о том, чтобы дать время на решение вопроса. Но с мая ситуация никак не изменилась, более того, азербайджанские войска закрепляются на этих местах», - подчеркнул оппозиционный депутат.

Тигран Абраамян считает, что власть пытается создать впечатление, что проблемные вопросы будут решены. «Они говорят: начать, потому что пытаются скрыть за этим и ситуацию в Сотк-Хознаваре, и ситуацию на дороге Горис-Капан. Пытаются создать впечатление, что все проблемные вопросы посредством процесса демаркации будут быстро решены. А на самом деле таким образом эти проблемы никогда не решатся. Мы знаем, к чему привели переговоры, которые велись этими властями в течение последних трех лет, какие трагические последствия они имели», - сказал депутат.