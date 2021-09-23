Конгресс США требует от Азербайджана освободить армянских военнопленных

В законопроекте, внесенном 16 членами Палаты представителей, содержится призыв о докладе по военным преступлениям Азербайджана, включая использование незаконных боеприпасов и белого фосфора против армянского гражданского населения.

Кроме этого, в нем содержится требование о расследовании использования американских технологий в беспилотных летательных аппаратах, которые использовались для ударов по армянским мирным жителям во время Карабахской войны 2020 года.

Законопроект был внесен Адамом Шиффом, Тони Карденасом и Брэдом Шерманом и был поддержан рядом других конгрессменов.