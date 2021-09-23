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Карабах

Конгресс США требует от Азербайджана освободить армянских военнопленных

Конгрессмен Адам Шифф

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, требующий от Азербайджана немедленного освобождения армянских военнопленных.

В законопроекте, внесенном 16 членами Палаты представителей, содержится призыв о докладе по военным преступлениям Азербайджана, включая использование незаконных боеприпасов и белого фосфора против армянского гражданского населения.

Кроме этого, в нем содержится требование о расследовании использования американских технологий в беспилотных летательных аппаратах, которые использовались для ударов по армянским мирным жителям во время Карабахской войны 2020 года.

Законопроект был внесен Адамом Шиффом, Тони Карденасом и Брэдом Шерманом и был поддержан рядом других конгрессменов.

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