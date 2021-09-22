В первый год независимости в Армении родилось вдвое больше детей, чем в 2020 году

В 2020 году, который стал годом эпидемии и войны, было также много смертей, вследствие чего число рождений и число смертей почти сравнялось.

Снижение рождаемости началось уже в 90-е годы прошлого века вследствие Карабахской войны, тяжелой социально-экономической ситуации и землетрясения, пояснил демограф Артак Маркосян, добавив, что в те тяжелые годы началась эмиграция, которая достигла своего пика в 1992-1994 годах.

По словам демографа, именно эмиграция в тот период оказала очень большое влияние на дальнейшие демографические процессы. Рост и снижение, как он объяснил, зависят от уровня рождаемости предыдущего поколения. Рождение большого количества детей в 1980-е годы было обусловлено «бэби-бумом» 50-60-х годов прошлого века. Рожденные в 1980-е годы, спустя 25-30 лет, в возрасте вступления в брак, в свою очередь, должны были обеспечить высокую рождаемость, но события 1990-х годов нарушили этот естественный цикл.

«И у нас произошел не плавный спад, а резкое падение рождаемости, поскольку в 2002 году, в отличие от 1992 года, число рождений снизилось примерно на 60%, что было самым большим падением рождаемости среди постсоветских стран», - сказал Маркосян.

Поколение 1980-х или поколение независимости вступило в репродуктивную фазу именно в 2000-е годы, однако в те годы демографическая политика, по словам Маркосяна, по большому счету, не проводилась, рождение детей не поощрялось.

Спустя 30 лет после обретения Арменией независимости в репродуктивную фазу вступили уже рожденные в 1990-е годы и в начале 2000-х годов, а их число невелико. Нить жизни тысяч детей, рожденных в 2000-2002 годах, оборвала война.

«У нас есть окно возможностей до 2025-2026 годов. Это обусловлено также тем, что рожденные в начале 80-х годов прошлого века все еще находятся в репродуктивном возрасте, у них еще есть потенциал. И в случае правильной заинтересованности этого потенциала мы можем попытаться хотя бы до 2025-2026 годов обеспечить рост рождаемости», - сказал Артак Маркосян.

«Однако после войны ситуация изменилась, приоритетом слало улучшение среды безопасности», - отметил демограф, предупредив, что сейчас есть предпосылки для массовой эмиграции.