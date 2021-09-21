В Ереване будет создан Парк жизни в память о жертвах Карабахских войн

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая вечером во вторник на площади Республики в центре Еревана во время мероприятия, посвященного Дню Независимости.

«Кульминацией парка станет Древо жизни, символизирующее все жизни, отданные во имя Отчизны. Это будет не мемориал, это будет Парк жизни, где дети будут бегать, шуметь, играть, где молодежь будет проводить время, где будут гулять и беседовать взрослые. Этот парк будет о том, что все эти люди погибли для того, чтобы жили Армения и Арцах [Нагорный Карабах]», - отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, жизнь Армении и Нагорного Карабаха, а также мирная и развивающаяся армянская государственность должны стать победой, которую создали жертвы войны.

Премьер-министр Армении показал выставленные на площади деревья, которые будут посажены в парке, символизируя начало новой эпохи в истории Республики Армения – эпохи мирного развития.