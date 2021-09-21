Журналистам в «Ераблуре» не разрешили задавать вопросы чиновникам

Работа журналистов в «Ераблуре» началась сегодня с ограничений: красной лентой была огорожена специальная зона площадью в несколько квадратных метров, и журналистам не разрешалось покидать эту зону, подходить к должностным лицам, задавать им вопросы.

Перед началом официальной церемонии несколько родителей погибших солдат собрались у входа в пантеон, заявляя, что не позволят премьер-министру Николу Пашиняну приблизиться к могилам своих детей.

Родителей силой удалили с территории «Ераблура», после чего сотрудники службы безопасности образовали живую стену между родителями погибших солдат и журналистами, и журналисты не могли задавать им вопросы.

Позже член парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Владимир Варданян оставил без ответа вопросы журналистов о том, чем обусловлены подобные ограничения и насколько правильными он их считает.

«Сегодня здесь сдержанно отдали дань уважения памяти погибших за свободу и независимость Армении», - сказал он.

Сегодня Армения отмечает 30-летие независимости. Мероприятия, запланированные по случаю Дня независимости, премьер-министр Пашинян охарактеризовал словами «красочные и масштабные», что вызвало гнев в особенности родственников погибших на войне военнослужащих.