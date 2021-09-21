В Армении отмечают 30-ю годовщину независимости

21 сентября 1991 года подавляющее большинство армян проголосовало на референдуме за выход Армении из состава СССР и создание независимой Республики Армения.

Власти Армении сегодня планируют проведение мероприятий на площади Республики в центре Еревана, заверяя, что они этим не оскорбят чувств семей тысяч военнослужащих, погибших в Карабахской войне менее года назад, а наоборот, что мероприятия будут нацелены на увековечение памяти этих и других военнослужащий, которые отдали свои жизни за независимое армянское государство.

Оппозиции, между тем, критикует власти за то, что они планируют проведение «красочного шоу». Группа граждан заявила о намерении не допустить подобного «шоу» сегодня и с этой целью с субботы проводит акции протеста недалеко от центральной площади Еревана.

По случаю Дня независимости президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, другие руководители страны сегодня посетили военный пантеон «Ераблур» в Ереване. Среди тех, кто побывал на военном кладбище также был лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

В своем послании по случаю Дня Независимости Армении президент Армении Армен Саркисян, в частности, отметил:

«30 лет назад также, как сегодня, для нашего народа был сложный период, и стоял тот же вопрос: сможем ли преодолеть и как?

И преодолели: 21 сентября 1991 года мы воплотили в реальность нашу многовековую мечту – провозгласили Республику Армения независимым государством.

Притом, никто нам независимость не дарил. Мы сами стремились, боролись и достигли. Достигли не только ценой воли и преданности, но и жизни многих наших соотечественников.

Вновь преклоняюсь перед памятью всех тех, кто пожертвовал собой ради независимости, суверенитета Армении, свободы и безопасности Арцаха [Нагорного Карабаха]».