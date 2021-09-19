Вооруженные азербайджанцы в масках остановили автобус с армянскими детьми из Карабаха, провели среди них устрашающую пропаганду

«Знайте, что Нагорного Карабаха больше нет, вы уже азербайджанцы», - сказал азербайджанский полицейский, обращаясь к подросткам по-русски.

Юные футболисты футбольного клуба «Нагорный Арцах [Карабах]» возвращались домой из Капана, где проводили товарищеский матч. По словам менеджера клуба Мгера Аванесяна, азербайджанские полицейские остановили их автобус и начали досмотр. «Они говорили, что Карабах – это Азербайджан, хотели, чтобы дети согласились с этим, но никто ничего не сказал, все тихо сидели на своих местах», - Аванесян рассказал в беседе с Радио Азатутюн.

Как сообщил Аванесян, в автобусе вместе с тренерами и врачом находились 18 подростков, которым по 15-16 лет. По словам руководителя футбольного клуба, автобус простоял на выставленном азербайджанцами блокпосту около получаса, после чего азербайджанские полицейские отпустили их.

Заместитель мэра Гориса Каро Кочарян сообщил Радио Азатутюн, что азербайджанцы позволили членам футбольного клуба из Нагорного Карабаха продолжить путь после того, как подошли российские миротворцы.

Блокпост азербайджанской полиции появился на 21-километровом участке дороги Горис-Капан еще в минувшие выходные. Поначалу сообщалось, что азербайджанские полицейские останавливают и досматривают только иранские фуры, требуя у водителей плату за проезд.

Что касается инцидента с карабахскими детьми, который произошел 17 сентября, вице-мэр Гориса рассказал, что азербайджанцы остановили перевозящий детей автобус громкими криками. «Они кричали на детях, вытащили ножи, начали соскабливать изображение карабахского флага с кузова автобуса, запугивали детей. Конечно, дети испугались. Российские миротворцы заметили это, они подъехали и сопроводили детей», - отметил он.

На видео, распространенном в социальных сетях, также видно, как азербайджанский полицейский с кузова автобуса соскабливает ножом эмблему футбольного клуба «Нагорный Арцах» и флаг Нагорного Карабаха.

Инцидент прокомментировал и спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Я видел это, но думаю, что никто не сможет удалить флаг Арцаха, герб Арцаха. Эти тщетные мелкие действия больше направлены на то, чтобы нервировать людей, воздействовать на них эмоционально. Но повторяю, не получится», - подчеркнул спикер парламента Армении в беседе с журналистами в субботу.