Плакаты с изображением Путина появились в предвыборном Гюмри

Плакаты на больших рекламных щитах агитируют за Коммунистическую партию Армении, которая также участвует в муниципальных выборах в городе, где расположена 102-я российская военная база.

Изображение Путина на плакате сопровождается надписью «Навеки вместе». На нем также изображены Кремль, флаги Армении и России. На противоположной стороне плаката содержится агитационная информация в пользу Коммунистической партии Армении. Там также используется лозунг «Навеки с Россией». В Компартии утверждают, что плакат с изображением Путина является индивидуальной инициативой – рекламные щиты заказаны одним из членов партии Ерджаником Казаряном.

Житель Гюмри Ерджаник Казарян, который не может баллотироваться на выборах в Гюмри, отказался сообщить в беседе с Радио Азатутюн, сколько билбордов он заказал, сколько денег потратил на это или кто предоставил финансирование. Он утверждает, что благодаря этим плакатам, которые также были установлены в Горисе, восстановлена справедливость.

«Я считаю несправедливым иметь плакат Байдена по дороге в аэропорт с надписью «Спасибо, Байден» за то, что он признал Геноцид армян в этом году. И это при том, что Россия признала Геноцид армян еще в 1995 году, а Владимир Путин лично присутствовал и участвовал в мероприятиях по случаю столетия Геноцида армян. А кто участвовал от США, какой чиновник, какой у него был статус?», - отметил Казарян в беседе с Радио Азатутюн.

«Я решил, что это несправедливо, решил, что это мое право как гражданина Республики Армения, решил, что было бы правильным иметь этот плакат с изображением Владимира Путина», - добавил он.

Ерджаник Казарян также прокомментировал надписи «Навеки вместе» и «Навеки с Россией». «А что там должно было быть написано? «Навеки вместе» или «Навеки с Россией» всегда было мнением большинства армянского народа. Конечно, я хорошо осведомлен о той работе, которая была проделана за эти 30 лет, чтобы разрушить армяно-российские отношения, о работе, которая частично увенчалась успехом, осведомлен о том, кем эта работа ведется и как», - отметил он.

Казарян также утверждает, что не обсуждал вопрос размещения плакатов Путина со своими однопартийцами, поскольку в этом, по его словам, не было необходимости.

Кто-то из жителей Гюмри, живущих неподалеку от размещенных плакатов, пока и вовсе их не заметил, кто-то удивился, почему плакаты с изображением лидера другого государства появились в городе.

«О чем думали те, кто устанавливал эти плакаты? Нельзя этого делать. Мы же независимая страна, у нас есть своя государственность, мы празднуем День независимости. Это просто позор…. Как будто хотят сказать, что скоро вы откажетесь от своей независимости», - посетовал один из жителей Гюмри в беседе с корреспондентом Радио Азатутюн.

«Присутствие» Путина в городах Армении вызвало бурные дискуссии в социальных сетях. Подобные плакаты накануне 30-летия независимости Армении правозащитнику, диссиденту и политзаключенному советских времен Вардану Арутюняну напоминают не об армяно-российской дружбе, а о периоде правления КПСС.

«Они пытаются вернуть нас в прошлое, которого давно нет, в прошлое, которое мы отвергли, в преступную реальность, отвергнутую самой историей», - отметил Арутюнян.

Разрешение на размещение плакатов дает муниципалитет. По словам вице-мэра Айка Султаняна, поскольку рекламный щит принадлежит рекламной компании, мэрия Гюмри ограничивается сбором местных пошлин и выдачей разрешения рекламной компании.

В Гюмри установлены два плаката с изображением Путина площадью 18 квадратных метров. Инициатор выплатил муниципалитету 40 500 драмов (около 80 долларов) в качестве местного сбора.

Коммунист Ерджаник Казарян, который также выступает за вступление Армении в Союзное государство с Россией, не исключает заказа и других плакатов, символизирующих армяно-российскую дружбу.

Коммунистическая партия Армении не участвовала в двух последних внеочередных парламентских выборах в 2018 и 2021 годах. А до этого, в 2017 году, набрав около 12 тысяч голосов, партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.