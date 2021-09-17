Вчера на участке Воротана азербайджанцы остановили машину с едой для армянских пограничников – вице-мэр Гориса

Помимо водителя, в машине находились молодые люди из Воротана. После неприятного инцидента сегодня еду армянским пограничникам доставили в сопровождении армянских и российских военных.

Заместитель мэра Гориса не исключает, что на ставшем азербайджанским участке дороги у водителей машин с армянскими номерами и в дальнейшем будут возникать проблемы.

«Не исключено, что если они пошли на этот шаг, значит, за ним последуют другие подобные шаги, просто наше руководство должно предвидеть эти шаги», - сказал Каро Кочарян.

Шестой день ситуация не меняется: вооруженные азербайджанские военные в масках останавливают водителей иранских грузовиков на своем контрольном пункте, установленном на участке Воротана, проверяют документы, требуют деньги, обосновывая это необходимостью уплаты налога за въезд на территорию их страны. На этом участке дороги и сейчас вынужденно стоят многие иранские грузовики.

«Иранцы останавливаются, не имея денег, чтобы заплатить. Среди них в основном те, кто являются просто водителями, владельцами машин являются другие. Они вынуждены звонить владельцам, чтобы те прислали деньги, чтобы они могли заплатить и проехать», - пояснил Кочарян.

По словам Кочаряна, задержаны двое иранских водителей, один из них был со своей семьей - женой и ребенком, их азербайджанцы отправили домой, а водителя задержали. Еще до начала этих проверок на Воротанском участке различные азербайджанские источники были обеспокоены тем, что иранские грузовики въезжают в Нагорный Карабах.

«Они сказали, что эти водители ехали в Карабах, основанием [для задержания] стал их въезд в Карабах», - сказал вице-мэр Гориса.

Сейчас в Сюнике для водителей, перевозящих иранские товары в Армению, сложилась просто невыносимая ситуация. Вдоль дороги выстроилось множество фур, на территории Сисианского таможенного скопилась бесконечная вереница грузовиков. Водители не хотят проезжать через азербайджанский контрольный пункт в Воротане, потому что у них нет денег для уплаты новых налогов.

Бахман Ализаде перевез из Ирана в Армению битум и остался здесь․ «Они потребовали 370 долларов, я не дал, у меня их нет, теперь я должен заплатить, чтобы вернуться», – сказал он.

Все водители утверждают одно и то же: они проехали азербайджанский контрольный пункт при условии, что заплатят за обратном пути, и теперь не знают, как заплатить.

«На пути в Армению азербайджанцы зарегистрировали наши паспортные данные, чтобы на обратном пути мы заплатили 360 долларов», - сказал один из водителей.

«Ехавшие после нас машины заплатили: груженые машины - 230 долларов, а пустые - 110 долларов. Они также проверяют документы о состоянии здоровья», - сообщил другой иранский водитель.

По словам иранских водителей, за проезд этих нескольких километров дороги близ Воротана, которые стали азербайджанскими, с них требуют около 380 долларов. Их работодатели никак не реагируют на этот неприятный сюрприз. Сами водители говорят, что почти столько же они заплатили на таможенном пункте на границе Армении.

На контрольном пункте у Воротана застрял и Аббас, от отчаяния он позвонил другу Ализаде в надежде найти какой-то выход. «Денег не платишь - не пропускают, я здесь стою, они говорят: 250 долларов платишь сейчас, а на обратном пути должен заплатить 130 долларов», - сказал он.



Аббас рассказал, что два водителя недавно заплатили по 250 долларов каждый и пересекли азербайджанский контрольно-пропускной пункт.

Для иранских грузов альтернативная дорога через Татев не является альтернативой, поскольку она все еще ремонтируется, кроме того, она совершенно не подходит для иранских автомобилей с большими прицепами.

«Нет, дорога плохая, даже «Жигули» не ездят, дорога очень плохая, а автомобиль длинный», - сказал иранский водитель.

Кстати, иранские водители ждут разрешения ситуации от властей Армении.