Сотрудники аппарата НС и депутаты получили премии. Оппозиционные депутаты заявляют, что не воспользуются деньгами

Оппозиционные депутаты сообщают, что сегодня на их счета поступило более 380 тыс. драмов. Решение о выплате парламентариям премиальных в размере 75% от заработной платы принял спикер НС Ален Симонян.

Единовременную премию, равную зарплате десятков тысяч граждан за несколько месяцев, в правящей фракции считают символической. «Сотрудники аппарата и депутаты, вне зависимости от того, депутатами какой фракции они являются, по случаю Дня независимости получили сумму в качестве символической премии», - сказала Эрикназ Тигранян.

А два месяца назад парламент принял решение о выделении депутатам 250 тыс. драмов в месяц на депутатские расходы в дополнение к зарплате в 473 тыс. драмов.

Оппозиционеры сегодня заявили, что не воспользуются деньгами, направят их на реализацию социальных программ.

Ишхан Сагателян из оппозиционной фракции «Айастан» от имени блока заявил, что в условиях имеющихся в стране серьезных социальных проблем они считают премии неприемлемыми.

«Когда в стране серьезные социальные проблемы, более 10 тысяч раненых, инвалидов, в этой ситуации государственные служащие, в том числе депутаты Национального собрания, продолжают получать премии. Оставаясь верными нашей предвыборной программе и нашим заявлениям, сделанным в предыдущий период, мы не воспользуемся этими деньгами. Вероятно, либо возвратим в госбюджет, либо реализуем на эти средства какую-нибудь программу в приграничных регионах Армении», - сказал Сагателян.

Вторая оппозиционная фракция - «Честь имею», также отказывается от премий. В своем сообщении в Facebook блок заявил, что эти средства они направят на решение проблем, возникших вследствие войны.

Позиция правящей фракции «Гражданский договор» пока неизвестна. Откажутся ли они от премий или нет? Мы связались с депутатом правящей фракции Овиком Агазаряном. Хотя он и приветствовал решение оппозиции направить деньги на решение социальных проблем, но сказал, что возьмет премию.

Власти сообщают, что премии по случаю Дня независимости получили все граждане, работающие в государственной системе.