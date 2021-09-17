Ишхан Сагателян: Блок «Айастан» не отказывается от уличной борьбы

Сегодня во время брифингов в Национальном собрании вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, заявил, что на данном этапе идет активное обсуждение относительно того, как «нейтрализовать опасности, угрожающие стране, и предотвратить тюркизацию Армении».

Подчеркнув, что «страна находится на очень ответственном этапе, и что ее государственность находится под угрозой», Сагателян отметил, что у оппозиции, в частности, у их блока есть много дел. «В ближайшее время вы станете свидетелями также уличных акций и действий», - заявилСагателян, который является также руководящим членом партии АРФ «Дашнакцутюн».

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, означает ли это, что будут митинги, Сагателян ответил так: «Мы не отказывались от митингов. Перед тем, как взять мандаты, и после этого в своем первом выступлении в Национальном собрании я много раз говорил, и мои коллеги также говорили, что наша парламентская борьба будет сопровождаться и уличной борьбой».