Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Ишхан Сагателян: Блок «Айастан» не отказывается от уличной борьбы

Ишхан Сагателян

Возглавляемый бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном оппозиционный блок «Айастан» подтверждает, что никогда не отказывался и не откажется от уличной борьбы.

Сегодня во время брифингов в Национальном собрании вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, заявил, что на данном этапе идет активное обсуждение относительно того, как «нейтрализовать опасности, угрожающие стране, и предотвратить тюркизацию Армении».

Подчеркнув, что «страна находится на очень ответственном этапе, и что ее государственность находится под угрозой», Сагателян отметил, что у оппозиции, в частности, у их блока есть много дел. «В ближайшее время вы станете свидетелями также уличных акций и действий», - заявилСагателян, который является также руководящим членом партии АРФ «Дашнакцутюн».

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, означает ли это, что будут митинги, Сагателян ответил так: «Мы не отказывались от митингов. Перед тем, как взять мандаты, и после этого в своем первом выступлении в Национальном собрании я много раз говорил, и мои коллеги также говорили, что наша парламентская борьба будет сопровождаться и уличной борьбой».

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG