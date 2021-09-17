Захарова: Москва ожидает от Баку и Еревана ответа на предложения по вопросу о границе

Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Развитие ситуации, в том числе близ села Воротан, в очередной раз подтверждает востребованность скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией на всем протяжении. Российские предложения на этот счет переданы и в Баку, и в Ереван, мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона продолжит совместные с Азербайджаном и Арменией усилия по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе в русле реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от ноября 2020 года и января 2021 года.

Она отметила, что Москва и Баку находятся в контакте по теме совместных военных учений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе. «Российская позиция на этот счет была доведена до официального Баку с учетом того, что она была с пониманием воспринята азербайджанскими партнерами. Я, честно говоря, считаю возможным воздержаться от публичных комментариев. Мы находимся с азербайджанскими партнерами в контакте», - сказала официальный представитель МИД РФ, согласно российскому информагентству.