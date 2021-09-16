«Подобные риски не обсуждались» - вице-премьер о ситуации с иранскими грузовиками на дороге Горис-Капан

«Естественно, подобные риски не обсуждались, учитывая то обстоятельство, что сегодня работают российские пограничники, на данный момент также ведутся переговоры», - сказал сегодня вице-премьер Сурен Папикян.

«А был ли у Армении другой выбор? - обратился к журналистам вице-премьер. - То есть, мы не учли риски, у нас был выбор, и мы выбрали это... Я не думаю, что у нас был выбор».

Вооруженные азербайджанцы на находящемся под их контролем участке дороги Горис-Капан продолжают останавливать грузовики, идущие из Ирана в Армению, и требовать уплаты дорожного налога. Пятый день решения этой проблемы не видно.

В качестве альтернативы Папикян упомянул дорогу Татев-Капан. Но для грузовиков эта дорога непроходима. Вице-премьер также признал, что водители избегают этой дороги.

«В основном грузовики едут перегруженными, и поэтому водители избегают ехать в этом направлении, учитывая, что даже небольшой камень может стать причиной нежелательных инцидентов», - сказал он.

Правительство планирует завершить строительство альтернативной дороги до конца года. А до тех пор как будет разрешена сложившаяся ситуация? У чиновников правительства нет конкретных ответов на этот вопрос.

Вчера азербайджанцы на этой дороге задержали двух водителей иранских грузовиков. По данным МВД Азербайджана, эти лица незаконно проникли на территорию Азербайджана. Радио Азатутюн не удалось выяснить в посольстве Ирана в Ереване, какие есть подвижки в направлении их освобождения.

Сурен Папикян предполагает, что водители будут освобождены в течение трех дней. «Исламская Республика Иран также работает по дипломатическим каналам. Этот вопрос сейчас, по большому счету, не находится в рамках наших полномочий», - сказал он.

Премьер-министр Пашинян также не говорит ничего конкретного о решении этой проблемы. Вчера в Национальном собрании он заявил, что в декабре прошлого года была достигнута договоренность о том, что дорога, перешедшая под контроль Азербайджана, должна беспрепятственно использоваться для транзита армянских транспортных средств и грузов. Но транзит иностранных грузов не обсуждался. Пашинян предполагает, что Азербайджан создал эту ситуацию в ответ на заявления армянской стороны о том, что в трехсторонних заявлениях, подписанных в ноябре прошлого и январе этого года, нет положения о предоставлении Азербайджану коридора через территорию Армении.

Экономисты предупреждают, что проблема будет иметь для Армении очень серьезные экономические последствия, поставит под удар торговые отношения с Ираном.

Однако министр экономики Ваан Керобян так не считает. По его словам, произошедшее – не столь большая проблема, всего лишь препятствие. «Я очень хорошо знаю структуру торговли с Ираном, но не думаю, что это большая проблема. Конечно, возникло препятствие, и я уверен, что это препятствие будет преодолено в самое ближайшее время», - сказал он.

Министр экономики посоветовал наблюдать за напряженностью на армяно-азербайджанской границе, сохраняя хладнокровие. «Проблема возникает, затем проблема решается... Вы драматизируете ситуацию, делаете из этого трагедию», - сказал Керобян, отметив, что это только вредит.

Последние события на дороге Горис-Капан происходят у въезда в село Воротан. Там собралось большое число азербайджанцев, они с оружием в руках проверяют иранские фуры. Пока министр Керобян из здания правительства делает оптимистические призывы, жители села на месте событий рассказали Радио Азатутюн, что от страха не могут спать по ночам.

Сегодня в Ереване посла Ирана Аббаса Бадахшана Зохури принял спикер Национального собрания Ален Симонян. В официальном сообщении содержится всего одно предложение о ситуации на дороге Горис-Капан: «Затронута также работа по разрешению ситуации близ села Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан». Подробностей об этой работе не сообщается.

А в Баку встретились помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави. Это их вторая встреча за последние три дня.