Армения приняла председательство в ОДКБ. Следующее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Ереване

Следующие совместные заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ также планируется провести в Армении в первой половине 2022 года.

После состоявшегося сегодня в Душанбе саммита генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян представил Совету коллективной безопасности те приоритеты, которые планируется реализовать в период председательства Армении в организации, «то есть те основные направления, на которых нашей организации предлагается сосредоточить основные усилия в следующем году».

Пашинян предложил партнерам по ОДКБ сконцентрироваться на последовательной совместной работе, направленной на динамичное развитие организации и повышение эффективности ее механизмов. Премьер-министр Армении, в частности, считает необходимой актуализацию механизмов кризисного реагирования ОДКБ.

«Необходимость механизмов кризисного мониторинга, прогнозирования и предотвращения очевидна. На практике все это будет сформировано, в том числе за счет полноценной работы Центра кризисного реагирования», - сказал Пашинян.

Руководитель Армении, потерпевшей в прошлом году поражение от Азербайджана в том числе и из-за турецких беспилотников, сегодня на саммите ОДКБ подчеркнул, что Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами-членам ОДКБ в целях повышения боеготовности, боевой подготовки, слаженности и мобильности сил ОДКБ.

«Нет сомнений в необходимости модернизации и наращивания потенциала Коллективных сил ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными формированиями, их оснащения современными средствами подготовки и совершенствования управления», - сказал Пашинян.

В прошлом году в Армении были серьезные ожидания от ОДКБ, но во время 44-дневной войны организация, в которую входят союзники Азербайджана, в том числе тюркоязычные Казахстан и Киргизия, отказалась как-либо вмешиваться в войну, ограничившись стандартным призывом урегулировать вопросы мирным путем.

Сегодня ожидания от ОДКБ есть у Таджикистана, граничащего с Афганистаном. В связи с этим в Душанбе ждали визита президента России. Однако Владимир Путин не приехал в столицу Таджикистана и принял участие в саммите по видеосвязи.

Сегодня на саммите ОДКБ Владимир Путин в очередной раз заявил, что самоизолировался, так как число зараженных коронавирусом людей в его непосредственном окружении достигает нескольких десятков. «Так что я должен находиться в режиме самоизоляции в течение нескольких дней, и сегодня я не могу пожать вам руку и обнять вас», - сказал президент России.

Что касается угроз, исходящих от Афганистана, то Путин подчеркнул необходимость координации усилий и солидарности государств-членов ОДКБ с целью обеспечения безопасности.

Как говорится в тексте принятой по итогам саммита декларации, главы государств-членов ОДКБ на состоявшемся сегодня в Душанбе заседании утвердили план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования [КСОР] ОДКБ современными вооружением.

Сегодня лидеры ОДКБ также подписали соглашение, предусматривающее создание механизма сотрудничества военной полиции, военной следствия, военной прокуратуры и судов.