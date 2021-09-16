COVID-19: Медучреждения крайне загружены, не исключены новые ограничения

Число новых случаев инфицирования и смерти от дельта-штамма коронавируса в Армении увеличивается день ото дня. Вчера скончались 19 человек, позавчера - 22 человека, а только за последние 15 дней, по официальным данным, коронавирус унес жизни 218 человек. Медицинские учреждения, обслуживающие пациентов с COVID-19, крайне загружены. Вследствие всего этого власти не исключают введения новых ограничений.

«Например, когда в прошлом году у нас было 764 положительных случая, частота госпитализаций была намного ниже, чем сейчас. Что это означает? Что при одинаковом показателе мы занимаем намного больше коек, и наш фонд койко-мест расходуется намного быстрее», - на заседании правительства сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян.

По словам министра, для больных COVID-19 предусмотрено 2044 койки, из них свободны только 184. В отделении реанимации всего 319 коек, свободны - 30.

«97–98% госпитализированных составляют граждане, которые не были вакцинированы или не прошли полную вакцинацию. Впереди осень, мы знаем, что осенью в целом наблюдается рост заболеваемости, сердечно-сосудистые заболевания, многие хронические заболевания в этот период обостряются. Но если большая часть нашего фонда койко-мест по всей стране продолжает обслуживать пациентов с COVID-19, можно представить, что оказание медицинской помощи людям с другими заболеваниями станет затруднительным».

Вчера было зарегистрировано 764 новых случая заражения коронавирусом, сейчас лечатся более 10 600 человек. Эти цифры заметно растут день ото дня. Напряженная эпидемическая ситуация может помешать свободной деятельности экономики, в ходе заседания правительства выразил озабоченность министр экономики Ваан Керобян.

«Эти цифры, нынешний темп вызывают большие опасения, что если не произойдет значительных изменений в поведении общества и бизнеса, то, вероятно, наша система здравоохранения не сможет больше выдерживать давление, и нам придется пойти на определенные ограничения. Мы по многим показателям находимся на худших местах в мире, в частности, по количеству вакцинированных людей, и начинаем в разных рейтингах попадать в красные зоны, что означает, что экономическая активность может ослабнуть, а это в условиях наших сегодняшних вызовов нам совершенно не нужно», - сказал министр экономики.