«Либо урожай не принимают, либо предлагают низкую цену» -виноградари требуют встречи с премьер-министром

«Почему премьер-министр не приходит на встречу с нами? Он настолько занят? Министр пришел. Что сказал? Ничего» - в беседе с Радио Азатутюн пожаловались виноградари.

«Как получается, что каждый раз дается обещание, что проблемы будут решены, но в очередной раз, когда наступает сезон, виноградари снова оказываются перед тем же разбитым корытом?» - вчера во время правительственного часа в парламенте спросили вице-премьера Сурена Папикяна.

Папикян сообщил, что провел консультации с представителями ряда компаний-закупщиков по вопросу цены на виноград. «Достигнута договоренность о закупочной цене технического сорта винограда - 130 драмов. Это цена, по которой мы пришли к общему знаменателю, о чем предприятия-закупщики обязаны объявить», - сказал вице-премьер.

Однако виноградари не согласны на это условие. Они возмущены тем, что такое решение было принято без обсуждения с ними.

«Сейчас у меня есть 17 тонн винограда. На выручку от него моя семья должна прожить целый год. Я не могу сдать [по такой цене], я не согласен на 130 драмов. Почему тот, кто сдает заводу Айгеван, сдает по 155 драмов, а я должен сдавать по 130 драмов. Ладно, скажем, по 130 драмов, но где мне сдать? Укажите место», - сказал один из виноградарей.

Другой наш собеседник добавил: «Сегодня установили цену 130 драмов, завтра уже будет не 130, а 120, 110, 80. Как только станет 80, на заводе появится столько места - на 10 тысяч, 20 тысяч тонн, а сейчас они говорят, что у них нет места. Кто должен решать этот вопрос? Потом говорят, что «власть принадлежит народу». Тогда давайте, спросите у народа и решите. Я выращиваю виноград, я вкладываю деньги и знаю его себестоимость. 120 драмов - это себестоимость. Я что работаю за 10 драмов? В 20 тоннах выручка составляет 200 тысяч? Вы сможете прожить на 200 тысяч (в год)?»

Вчера вечером ни один чиновник ответственных ведомств не встретился с виноградарями. Последние в знак протеста попытались на несколько минут перекрыть дорогу.