Вице-премьер Григорян надеется, что в ближайшее время в вопросе тарифа на газ сюрпризов не будет

На фоне повышения цен на мировом рынке, а также состоявшейся вчера в Ереване встречи премьер-министра Никола Пашиняна с председателем правления российской государственной компании «Газпром» Алексеем Миллером вопрос о тарифах дошел сегодня до Национального собрания.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Армен Геворкян в ходе правительственного часа спросил, есть ли сейчас определенность относительно тарифа на газ, который будет поставляться в Армению в 2022 году.

Вице-премьер Мгер Григорян заявил, что в этом вопросе есть неопределенность, каждый раз, обсуждая этот вопрос с российской стороной, правительство старается говорить хотя бы о сохранении тарифа, а не о повышении, однако «Газпром» настаивает на противоположном.

«Мы, по сути, каждый год обращаемся к этому вопросу и стараемся говорить как минимум о сохранении цены, а не о ее повышении, хотя со стороны «Газпрома» есть утверждение, что размер прибыли в рамках соглашения от 2013 года, который был обусловлен соглашением, их не удовлетворяет, но это рабочий процесс. И теперь, с вашего позволения, я больше ничего не скажу, потому что прямо сейчас идет процесс переговоров», - ответил Григорян.

Вчерашнее официальное сообщение о встрече Пашиняна и Миллера не содержало многих подробностей, лишь отмечалось, что стороны обсудили текущий процесс и перспективы развития армяно-российского сотрудничества в сфере энергетики, были затронуты также вопросы, касающиеся деятельности «Газпрома».

Не ясно, обсуждался ли на встрече тариф на газ. В последний раз российская компания повышала цену на газ в 2019 году - до 165 долларов за 1000 кубометров, и до сих пор эта цена не менялась.

В прошлом году Армения подняла вопрос о снижении тарифа на газ, указав на падение цен на мировом энергетическом рынке из-за коронавируса, однако Ереван и Москва так и не пришли к согласию.

Тем не менее, сегодня вице-премьер Мгер Григорян выразил надежду, что в ближайшее время в вопросе тарифа сюрпризов не будет. «Под неожиданным я подразумеваю, что в ближайшее время ничего неожиданного не произойдет. Но посмотрите, что происходит в мире с течением времени. Сейчас я не могу говорить в разрезе двух или трех лет. Мы надеемся, что в этом году удастся сохранить ту же цену на границе», - сказал он.